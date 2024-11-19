Даже без ядерного оружия Украина может найти "инструменты" сдерживания рф - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил о поиске конвенционных инструментов сдерживания россии без ядерного оружия. В 2024 году планируется изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников.
Украина даже без ядерного оружия может найти конвенционные инструменты сдерживания россии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления "План устойчивости", передает УНН.
Даже без ядерного оружия мы можем найти конвенционные инструменты сдерживания. Наше оружие всегда будет нам первым гарантом. Мы готовим для этого надежную финансовую основу. Мы направляем собственные инвестиции в производство оружия и привлекаем партнеров
Перед этим Президент сообщил, что первое заседание технологической Ставки состоится уже в начале декабря.
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Зеленский поставил задачу изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников в следующем году.
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Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не намерена создавать ядерное оружие и остается верной своим международным обязательствам по нераспространению ядерных технологий.