На дроны: Президент анонсировал увеличение прямого финансирования бригад
Киев • УНН
Президент анонсировал увеличение прямого финансирования бригад для закупки дронов. По его словам, беспилотники компенсируют дефицит артиллерии и обеспечивают уничтожение техники оккупанта.
Украинским бригадам надо больше собственных средств для самостоятельного обеспечения себя дронами, поэтому планируется увеличение поступления прямых средств в бригады. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, представляя в парламенте План устойчивости, передает корреспондент УНН.
Вчера на фронте мы говорили с командирами бригад, в частности о дронах, об инновациях. Бригадам надо больше собственных средств для того, чтобы они самостоятельно без бюрократии обеспечивали себя дронами. Я это поддерживаю, мы это обязательно поддерживаем и мы увеличим прямые средства в бригады. Значительное количество дронов сегодня дает государство, волонтеры, но сами бригады бывают еще быстрее в определении и заполнении потребностей
Президент отметил, что под 90% уничтожения техники оккупанта обеспечивается именно дронами.
«Сейчас на некоторых участках фронта, и это наиболее горячие наши места, под 90% уничтожения техники оккупанта обеспечивается именно дронами. FPV-дроны и другие дроны фактически компенсируют дефицит артиллерии в нашей армии», - рассказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский поставил задачу изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников в следующем году.
Армия Украины покупает уже миллионы дронов - директор "Технологических сил"19 нояб. 2024, 09:41 • 9793 просмотра