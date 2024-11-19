Армия Украины покупает уже миллионы дронов - директор "Технологических сил"
Киев • УНН
Директор «Технологических сил» сообщила о закупке армией миллионов дронов. По данным Минобороны, Украина способна производить несколько миллионов БПЛА, из которых 95% изготавливаются внутри страны.
На сегодня украинская армия покупает уже миллионы дронов. Об этом заявила исполнительный директор объединения «Технологические силы Украины» Екатерина Михалко в эфире телемарафона.
Два года назад конечно военные применяли дроны, различные роботизированные системы, но не так массово. На сегодня наша армия покупает уже миллионы дронов в прямом смысле этого слова
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В сентябре этого года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина способна производить несколько миллионов дронов, из которых часть финансирует госбюджет, а остальные средства поступают от международных партнеров.
В августе Михаил Федоров заявлял, что более 95% дронов для ВСУ производятся в Украине.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украине ввыйти на производство 1,5-2 млн дронов - вполне реально, но очень мало денег.