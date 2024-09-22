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Україна може виготовляти кілька мільйонів дронів – Умєров

Україна може виготовляти кілька мільйонів дронів – Умєров

Київ • УНН

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Міністр оборони України заявив про спроможність виробляти мільйони дронів щорічно. Фінансування здійснюється з держбюджету та від міжнародних партнерів, а виробництво зросте в кілька разів наступного року.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна здатна виробляти кілька мільйонів дронів, з яких частину фінансує держбюджет, а інші кошти надходять від міжнародних партнерів. Про це він розповів в інтервʼю телеканалу Рада, передає УНН.

Умєров зазначив, що цього року влада повідомила ринок про намір закупити понад мільйон дронів. Проте інформації про можливості українських виробників щодо їхнього виробництва поки не надходило.

"Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми отримуємо від партнерів. Тобто наша спроможність – більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити", - сказав він.

Він зазначив, що наступного року Україна "не дозволить ворогу отримати перевагу". За словами міністра оборони, цього року виробництво дронів зросте в кілька разів.

Умєров також розповів про розширення ракетної програми.

"Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні", - додав міністр оборони України.

Нагадаємо

Українські виробники безпілотних технологій вперше зможуть взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаТехнології
ukrainska-oboronna-kontaktna-hrupaУкраїнська оборонна контактна група
ukrainaУкраїна

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