Украина может производить несколько миллионов дронов - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина способна производить несколько миллионов дронов, из которых часть финансирует госбюджет, а остальные средства поступают от международных партнеров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Рада, передает УНН.

Умеров отметил, что в этом году власти сообщили рынку о намерении закупить более миллиона дронов. Однако информации о возможностях украинских производителей по их производству пока не поступало.

«Мы со своей стороны не говорили, сколько мы можем произвести. Но несколько миллионов дронов мы можем произвести, из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые средства мы получаем от партнеров. То есть наша способность - более чем несколько миллионов дронов. И мы это способны сделать», - сказал он.

Он отметил, что в следующем году Украина «не позволит врагу получить преимущество». По словам министра обороны, в этом году производство дронов возрастет в несколько раз.

Умеров также рассказал о расширении ракетной программы.

«Мы делаем все, чтобы у нас ракетная программа была приближена к дроновой программе, которая есть в нашей стране», - добавил министр обороны Украины.

Напомним,

Украинские производители беспилотных технологий впервые смогут принять участие в тендерах, которые организует Коалиция дронов в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.