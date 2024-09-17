Українські компанії вперше зможуть взяти участь у тендерах Коаліції дронів - Міноборони
Київ • УНН
Міноборони України оголосило про можливість участі українських виробників безпілотників у тендерах Коаліції дронів. Переможці отримають замовлення на виробництво FPV-дронів та дронів-перехоплювачів для тестування.
Українські виробники безпілотних технологій вперше зможуть взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Про це заявили в Міністерстві оборони України, передає УНН.
Деталі
Для участі у тендері виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати свої заявки. Пропозиції щодо FPV-дронів приймаються до 14 жовтня, а для дронів-перехоплювачів – до 11 листопада.
Усі подані заявки будуть розглянуті членами Коаліції дронів, після чого оберуть переможців.
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Мета цієї коаліції – забезпечити промислове виробництво FPV-дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу. Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі у тендерах
Доповнення
У Міноборони пояснили, що серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів.
Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на виробництво безпілотників для подальшого тестування та оцінки. В разі успішних результатів тестувань планується масштабне замовлення FPV-дронів від компаній-переможців.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна спроможна виробляти 1,5-2 млн дронів, але не вистачає фінансування. Водночас за його словами, Україна вже законтрактувала мільйон безпілотників та наздогнала РФ у виробництві дронів-камікадзе.