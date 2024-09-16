Сибіга обговорив з главою МЗС Данії інвестиції в українське озброєння

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з данським колегою Ларсом Льокке Расмуссеном. Посадовці обговорили відновлення України, зокрема інвестиції в нашу оборонну промисловість. Про це пише УНН з посиланням на заяву очільника МЗС.

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мав розмову з Ларсом Льокке Расмуссеном, в ході якої подякував Данії за її лідерство у підтримці України у багатьох сферах, від відновлення Миколаївської області до прямих інвестицій в українське озброєння. Після мого візиту до 21-ї бригади ми обговорили потреби наших воїнів та подальшу співпрацю у сфері оборони