Сибіга обговорив з главою МЗС Данії інвестиції в українське озброєння
Київ • УНН
Міністр Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Данії Расмуссеном. Обговорили відновлення України, інвестиції в оборонну промисловість, енергетичну стійкість та координацію позицій перед Генасамблеєю ООН.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з данським колегою Ларсом Льокке Расмуссеном. Посадовці обговорили відновлення України, зокрема інвестиції в нашу оборонну промисловість. Про це пише УНН з посиланням на заяву очільника МЗС.
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мав розмову з Ларсом Льокке Расмуссеном, в ході якої подякував Данії за її лідерство у підтримці України у багатьох сферах, від відновлення Миколаївської області до прямих інвестицій в українське озброєння. Після мого візиту до 21-ї бригади ми обговорили потреби наших воїнів та подальшу співпрацю у сфері оборони
Також дипломати зосередилися на посиленні енергетичної стійкості України напередодні зими та скоординували позиції напередодні Генасамблеї ООН.
Шмигаль обговорив з керівництвом парламенту Данії потреби ЗСУ і відновлення енергетики12.09.24, 17:08 • 16056 переглядiв
Дякую Данії та міністру Расмуссену за їхню готовність об'єднати зусилля для залучення більшої кількості країн до просування Формули миру
Нагадаємо
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що наступне постачання літаків F-16 в Україну відбудеться до кінця 2024 року. Точна кількість та дата поставки не розголошуються з міркувань безпеки.