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Сибіга обговорив з главою МЗС Данії інвестиції в українське озброєння

Сибіга обговорив з главою МЗС Данії інвестиції в українське озброєння

Київ • УНН

 • 26130 перегляди

Міністр Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Данії Расмуссеном. Обговорили відновлення України, інвестиції в оборонну промисловість, енергетичну стійкість та координацію позицій перед Генасамблеєю ООН.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з данським колегою Ларсом Льокке Расмуссеном. Посадовці обговорили відновлення України, зокрема інвестиції в нашу оборонну промисловість. Про це пише УНН з посиланням на заяву очільника МЗС.

Деталі

 мав розмову з Ларсом Льокке Расмуссеном, в ході якої подякував Данії за її лідерство у підтримці України у багатьох сферах, від відновлення Миколаївської області до прямих інвестицій в українське озброєння. Після мого візиту до 21-ї бригади ми обговорили потреби наших воїнів та подальшу співпрацю у сфері оборони

- розповів Сибіга. 

Також дипломати зосередилися на посиленні енергетичної стійкості України напередодні зими та скоординували позиції напередодні Генасамблеї ООН.

Шмигаль обговорив з керівництвом парламенту Данії потреби ЗСУ і відновлення енергетики12.09.24, 17:08 • 16056 переглядiв

Дякую Данії та міністру Расмуссену за їхню готовність об'єднати зусилля для залучення більшої кількості країн до просування Формули миру

- підсумував глава МЗС України.

Нагадаємо

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що наступне постачання літаків F-16 в Україну відбудеться до кінця 2024 року. Точна кількість та дата поставки не розголошуються з міркувань безпеки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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