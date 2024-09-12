Шмигаль обговорив з керівництвом парламенту Данії потреби ЗСУ і відновлення енергетики
Київ • УНН
Денис Шмигаль зустрівся з делегацією Фолькетингу Данії. Обговорили посилення ППО, використання західної зброї, енергетику та відновлення України, зокрема патронат Данії над Миколаївською областю.
У четвер, 12 вересня, прем'єр-міністр України зустрівся з делегацією керівництва Фолькетингу Данії на чолі з паном спікером Сореном Геле. Посадовці обговорили співпрацю країн у військовій сфері та відновлення України. Про це розповів український прем'єр у Telegram, передає УНН.
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Обговорили найбільші виклики зараз. Посилення ППО, дозвіл бити західною зброєю по військових цілях на території ворога. Енергетика. Цінуємо допомогу з обладнанням. Торкнулися також наших військових потреб. Данія закуповує для України зброю українського виробництва, і це яскравий приклад підтримки нашого ОПК
Окрім того, прем'єр-міністр України закликав підприємців з Данії долучатися до проєктів відновлення в Україні. За його словами, патронат Данії над відбудовою Миколаївської області є взірцем відповідального партнерства й підтримки регіону.
Керівництво данського Парламенту запевнило в довгостроковій підтримці України й подякувало нам за боротьбу й захист свободи в усій Європі
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Данія стала першою країною НАТО, яка інвестує в українське виробництво озброєнь, підписавши меморандум про закупівлю зброї та обладнання в українських виробників.