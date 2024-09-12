Шмыгаль обсудил с руководством парламента Дании потребности ВСУ и восстановление энергетики

В четверг, 12 сентября, премьер-министр Украины встретился с делегацией руководства Фолькетинга Дании во главе с господином спикером Сореном Геле. Чиновники обсудили сотрудничество стран в военной сфере и восстановление Украины. Об этом рассказал украинский премьер в Telegram, передает УНН.

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Обсудили самые большие вызовы сейчас. Усиление ПВО, разрешение бить западным оружием по военным целям на территории врага. Энергетика. Ценим помощь с оборудованием. Коснулись также наших военных потребностей. Дания закупает для Украины оружие украинского производства, и это яркий пример поддержки нашего ОПК - рассказывает Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр Украины призвал предпринимателей из Дании участвовать в проектах восстановления в Украине. По его словам, патронат Дании над восстановлением Николаевской области является образцом ответственного партнерства и поддержки региона.

Руководство датского Парламента заверило в долгосрочной поддержке Украины и поблагодарило нас за борьбу и защиту свободы во всей Европе - подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним

Дания стала первой страной НАТО, которая инвестирует в украинское производство вооружений, подписав меморандум о закупке оружия и оборудования у украинских производителей.