Сибига обсудил с главой МИД Дании инвестиции в украинское вооружение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном. Чиновники обсудили восстановление Украины, в частности инвестиции в нашу оборонную промышленность. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МИД.

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имел разговор с Ларсом Лёкке Расмуссеном, в ходе которого поблагодарил Данию за ее лидерство в поддержке Украины во многих сферах, от восстановления Николаевской области до прямых инвестиций в украинское вооружение. После моего визита в 21-ю бригаду мы обсудили потребности наших воинов и дальнейшее сотрудничество в сфере обороны - рассказал Сибига.

Также дипломаты сосредоточились на усилении энергетической устойчивости Украины накануне зимы и скоординировали позиции накануне Генассамблеи ООН.

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Спасибо Дании и министру Расмуссену за их готовность объединить усилия для привлечения большего количества стран к продвижению Формулы мира - подытожил глава МИД Украины.

Напомним,

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что следующая поставка самолетов F-16 в Украину состоится до конца 2024 года. Точное количество и дата поставки не разглашаются из соображений безопасности.