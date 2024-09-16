Сибига обсудил с главой МИД Дании инвестиции в украинское вооружение
Киев • УНН
Министр Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Дании Расмуссеном. Обсудили восстановление Украины, инвестиции в оборонную промышленность, энергетическую устойчивость и координацию позиций перед Генассамблеей ООН.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном. Чиновники обсудили восстановление Украины, в частности инвестиции в нашу оборонную промышленность. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МИД.
Детали
имел разговор с Ларсом Лёкке Расмуссеном, в ходе которого поблагодарил Данию за ее лидерство в поддержке Украины во многих сферах, от восстановления Николаевской области до прямых инвестиций в украинское вооружение. После моего визита в 21-ю бригаду мы обсудили потребности наших воинов и дальнейшее сотрудничество в сфере обороны
Также дипломаты сосредоточились на усилении энергетической устойчивости Украины накануне зимы и скоординировали позиции накануне Генассамблеи ООН.
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Спасибо Дании и министру Расмуссену за их готовность объединить усилия для привлечения большего количества стран к продвижению Формулы мира
Напомним,
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что следующая поставка самолетов F-16 в Украину состоится до конца 2024 года. Точное количество и дата поставки не разглашаются из соображений безопасности.