Украинские производители беспилотных технологий впервые смогут принять участие в тендерах, которые организует Коалиция дронов в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»). Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Для участия в тендере производителям необходимо зарегистрироваться на сайте Министерства обороны Великобритании и подать свои заявки. Предложения по FPV-дронам принимаются до 14 октября, а для дронов-перехватчиков - до 11 ноября.

Все поданные заявки будут рассмотрены членами Коалиции дронов, после чего выберут победителей.

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Цель этой коалиции - обеспечить промышленное производство FPV-дронов, чтобы создать технологическое преимущество над врагом на долгосрочную перспективу. Важно не только масштабировать производство на Западе, но и поддержать украинские компании, которые способны производить такую технику. Поэтому мы впервые привлекаем отечественных производителей к участию в тендерах - отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Дополнение

В Минобороны объяснили, что серия тендеров предусматривает два лота: на производство усовершенствованных FPV-дронов и дронов-перехватчиков.

Компании, которые победят в тендерах, получат заказы на производство беспилотников для дальнейшего тестирования и оценки. В случае успешных результатов тестирования планируется масштабный заказ FPV-дронов от компаний-победителей.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина способна производить 1,5-2 млн дронов, но не хватает финансирования. В то же время по его словам, Украина уже законтрактовала миллион беспилотников и догнала РФ в производстве дронов-камикадзе.