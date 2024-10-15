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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с рф - опрос

80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с рф - опрос

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 09:16  •  1882 просмотра

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Опрос показал, что 80% украинцев одобряют закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. 61% поддерживают идею единой Православной Церкви в Украине.

Абсолютное большинство украинцев - 80% - поддерживают принятие закона, который позволяет при определенных условиях запрещать деятельность религиозных организаций, связанных с россией. Такие результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20 сентября -3 октября, передает УНН

Детали 

Как сообщается, не поддерживают закон о запрете отдельных религиозных организаций 16% опрошенных граждан, а еще 4% не определились со своим мнением.

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Отмечается, что хотя на Западе и в Центре поддержка закона немного выше, но фактически во всех регионах подавляющее большинство украинцев поддерживают принятый документ (от 71% на Востоке до 83% на Западе).

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Также сообщается, что большинство украинцев - 61% - поддерживают идею, чтобы в Украине существовала только одна Православная Церковь. Не поддерживают - 16%, а для еще 20% этот вопрос является безразличным.

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Дополнение 

Опрос был проведен в течение 20 сентября-3 октября 2024 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров  во всех регионах Украины (на подконтрольных правительству Украины территориях) было опрошено 2004 респондента. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины. 

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним 

В августе Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф.  Общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Обществополитика
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