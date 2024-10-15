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80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф - опитування

Київ • УНН

 • 11609 перегляди

Опитування показало, що 80% українців схвалюють закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з росією. 61% підтримують ідею єдиної Православної Церкви в Україні.

80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф - опитування

Абсолютна більшість українців – 80% – підтримують схвалення закону, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність релігійних організацій, що  пов’язані із росією. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20 вересня –3 жовтня, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, не підтримують закон про заборону окремих релігійних організацій 16% опитаних громадян, а ще 4% не визначилися із своєю думкою.

Зазначається, що хоча на Заході і в Центрі підтримка закону трохи вища, але фактично у всіх регіонах переважна більшість українців підтримують ухвалений документ (від 71% на Сході до 83% на Заході).

Також повідомляється, що більшість українців – 61% – підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна Церква. Не підтримують – 16%, а для ще 20% це питання є байдужим.

Доповнення 

Опитування було проведено упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів  у всіх регіонах України (на підконтрольних уряду України територіях) було опитано 2004 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України. 

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо 

У серпні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф.  Громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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