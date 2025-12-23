Трамп анонсировал строительство новых линкоров, которые станут самыми мощными в мире

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 6862 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 15073 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 28778 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 22195 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 23058 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 23539 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 21989 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20741 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18043 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13748 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.3м/с
88%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 13319 просмотра
Буданов предупредил о подготовке РФ к нападению на Европу уже в 2027 году22 декабря, 14:34 • 5442 просмотра
Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны22 декабря, 14:37 • 13011 просмотра
Певец Крис Ри умер в возрасте 74 летVideo22 декабря, 15:27 • 4748 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 7318 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 28778 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 34439 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 64792 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 86783 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 121537 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Николас Мадуро
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 7356 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 13342 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 36163 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 33597 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 35565 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Washington Post
YouTube

Трамп анонсировал строительство новых линкоров, которые станут самыми мощными в мире

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о плане строительства двух новых линейных кораблей в рамках проекта "Золотая флотилия". Эти корабли будут самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз мощнее любых линкоров, когда-либо построенных.

Трамп анонсировал строительство новых линкоров, которые станут самыми мощными в мире

Президент США Дональд Трамп объявил о плане строительства двух новых линейных кораблей. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам главы Белого дома, речь идет о запуске проекта по строительству нового класса крупных боевых кораблей для Военно-морских сил США под названием "Золотая флотилия".

Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в разы, в 100 раз мощнее любого линкора, когда-либо построенного. Эти передовые суда будут одними из самых смертоносных кораблей для ведения надводной войны. Каждый из них будет самым большим боевым кораблем в истории нашей страны, самым большим боевым кораблем в истории мира, когда-либо построенным

- заверил Трамп.

Он добавил, что в рамках этого проекта США строят новые авианосцы и субмарины, а также готовятся к строительству новых боевых самолетов.

Напомним

Американский сенатор Линдси Грэм выступил с радикальной инициативой по усилению экономического давления на кремль. Он предложил президенту Дональду Трампу перейти к силовому изъятию судов "теневого флота" рф в случае отказа москвы от мирных переговоров по Украине.

США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы после объявления Трампом блокады - Reuters21.12.25, 02:39 • 4508 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Военно-морской флот США
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты