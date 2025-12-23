Трамп анонсировал строительство новых линкоров, которые станут самыми мощными в мире
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп объявил о плане строительства двух новых линейных кораблей в рамках проекта "Золотая флотилия". Эти корабли будут самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз мощнее любых линкоров, когда-либо построенных.
Президент США Дональд Трамп объявил о плане строительства двух новых линейных кораблей. Об этом сообщает УНН.
Подробности
По словам главы Белого дома, речь идет о запуске проекта по строительству нового класса крупных боевых кораблей для Военно-морских сил США под названием "Золотая флотилия".
Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в разы, в 100 раз мощнее любого линкора, когда-либо построенного. Эти передовые суда будут одними из самых смертоносных кораблей для ведения надводной войны. Каждый из них будет самым большим боевым кораблем в истории нашей страны, самым большим боевым кораблем в истории мира, когда-либо построенным
Он добавил, что в рамках этого проекта США строят новые авианосцы и субмарины, а также готовятся к строительству новых боевых самолетов.
Напомним
Американский сенатор Линдси Грэм выступил с радикальной инициативой по усилению экономического давления на кремль. Он предложил президенту Дональду Трампу перейти к силовому изъятию судов "теневого флота" рф в случае отказа москвы от мирных переговоров по Украине.
США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы после объявления Трампом блокады - Reuters21.12.25, 02:39 • 4508 просмотров