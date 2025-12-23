Трамп анонсував будівництво нових лінкорів, які стануть найпотужнішими у світі
Президент США Дональд Трамп оголосив про план будівництва двох нових лінійних кораблів у рамках проєкту "Золота флотилія". Ці кораблі будуть найшвидшими, найбільшими та в 100 разів потужнішими за будь-які лінкори, коли-небудь побудовані.
Деталі
За словами глави Білого дому, йдеться про запуск проєкту з будівництва нового класу великих бойових кораблів для Військово-морських сил США під назвою "Золота флотилія".
Вони будуть найшвидшими, найбільшими і в рази, у 100 разів потужнішими за будь-який лінкор, коли-небудь побудований. Ці передові судна будуть одними з найсмертоносніших кораблів для ведення надводної війни. Кожен із них буде найбільшим бойовим кораблем в історії нашої країни, найбільшим бойовим кораблем в історії світу, коли-небудь побудованим
Він додав, що в рамках цього проєкту США будують нові авіаносці та субмарини, а також готуються до будівництва нових бойових літаків.
Нагадаємо
