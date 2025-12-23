$42.250.09
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Трамп анонсував будівництво нових лінкорів, які стануть найпотужнішими у світі

Київ • УНН

Президент США Дональд Трамп оголосив про план будівництва двох нових лінійних кораблів у рамках проєкту "Золота флотилія". Ці кораблі будуть найшвидшими, найбільшими та в 100 разів потужнішими за будь-які лінкори, коли-небудь побудовані.

Трамп анонсував будівництво нових лінкорів, які стануть найпотужнішими у світі

Президент США Дональд Трамп оголосив про план будівництва двох нових лінійних кораблів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, йдеться про запуск проєкту з будівництва нового класу великих бойових кораблів для Військово-морських сил США під назвою "Золота флотилія".

Вони будуть найшвидшими, найбільшими і в рази, у 100 разів потужнішими за будь-який лінкор, коли-небудь побудований. Ці передові судна будуть одними з найсмертоносніших кораблів для ведення надводної війни. Кожен із них буде найбільшим бойовим кораблем в історії нашої країни, найбільшим бойовим кораблем в історії світу, коли-небудь побудованим

- запевнив Трамп.

Він додав, що в рамках цього проєкту США будують нові авіаносці та субмарини, а також готуються до будівництва нових бойових літаків.

Нагадаємо

Американський сенатор Ліндсі Грем виступив із радикальною ініціативою щодо посилення економічного тиску на кремль. Він запропонував президенту Дональду Трампу перейти до силового вилучення суден "тіньового флоту" рф у разі відмови москви від мирних переговорів щодо України.

Вадим Хлюдзинський

