В Южно-Китайском море потерпели крушение самолет и вертолет армии США
Киев • УНН
26 октября вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet армии США упали в Южно-Китайское море. Экипажи обоих летательных аппаратов удалось спасти, причины инцидентов расследуются.
В воскресенье, 26 октября, вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet армии США упали в Южно-Китайское море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тихоокеанский флот США.
Детали
Приблизительно в 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США, принадлежавший к составу "Battle Cats" 73-й эскадрильи морских ударных вертолетов (HSM), потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с авианосца USS Nimitz (CVN 68).
После инцидента, отдельно, в 15:15, истребитель F/A-18F Super Hornet, приписанный к "Fighting Redcocks" ударной истребительной эскадрильи (VFA) 22, также потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения рутинных операций с авианосца Nimitz.
Экипаж самолета и вертолета удалось спасти. Причины обоих инцидентов сейчас расследуются.
