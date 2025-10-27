$42.000.10
26 октября
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 42005 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 39947 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 43263 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 25892 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 21695 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 52767 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 15015 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 14387 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 16345 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
В Южно-Китайском море потерпели крушение самолет и вертолет армии США

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

26 октября вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet армии США упали в Южно-Китайское море. Экипажи обоих летательных аппаратов удалось спасти, причины инцидентов расследуются.

В Южно-Китайском море потерпели крушение самолет и вертолет армии США

В воскресенье, 26 октября, вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet армии США упали в Южно-Китайское море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тихоокеанский флот США.

Детали

Приблизительно в 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США, принадлежавший к составу "Battle Cats" 73-й эскадрильи морских ударных вертолетов (HSM), потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с авианосца USS Nimitz (CVN 68).

После инцидента, отдельно, в 15:15, истребитель F/A-18F Super Hornet, приписанный к "Fighting Redcocks" ударной истребительной эскадрильи (VFA) 22, также потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения рутинных операций с авианосца Nimitz.

Экипаж самолета и вертолета удалось спасти. Причины обоих инцидентов сейчас расследуются.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины на лобовом стекле.

Евгений Устименко

