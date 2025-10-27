У Південнокитайському морі зазнали катастрофи літак і гвинтокрил армії США
26 жовтня гвинтокрил MH-60R Sea Hawk та винищувач F/A-18F Super Hornet армії США впали у Південнокитайське море. Екіпажі обох літальних апаратів вдалося врятувати, причини інцидентів розслідуються.
У неділю, 26 жовтня, гвинтокрил MH-60R Sea Hawk і літак-винищувач F/A-18F Super Hornet армії США впали в Південнокитайське море. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тихоокеанський флот США.
Деталі
Приблизно о 14:45 за місцевим часом гвинтокрил MH-60R Sea Hawk ВМС США, що належав до складу "Battle Cats" 73-ї ескадрильї морських ударних вертольотів (HSM), зазнав аварії у водах Південно-Китайського моря під час виконання планових операцій з авіаносця USS Nimitz (CVN 68).
Після інциденту, окремо, о 15:15, винищувач F/A-18F Super Hornet, приписаний до "Fighting Redcocks" ударної винищувальної ескадрильї (VFA) 22, також зазнав аварії у водах Південно-Китайського моря під час виконання рутинних операцій з авіаносця Nimitz.
Екіпаж літака і гвинтокрила вдалось врятувати. Причини обох інцидентів наразі розслідуються.
Нагадаємо
