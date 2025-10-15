$41.750.14
Ексклюзив
18:12 • 10149 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 23654 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 37363 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 30837 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 30595 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 25327 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 19371 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18076 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 37379 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 37315 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Літак глави Пентагону Геґсета екстрено посадили після вильоту до США: що сталося

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Літак глави Пентагону Піта Геґсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі. Інцидент стався під час повернення зі зустрічі міністрів оборони НАТО до США.

Літак глави Пентагону Геґсета екстрено посадили після вильоту до США: що сталося

Повертаючись із зустрічі міністрів оборони НАТО до США, літак глави Пентагону Піта Геґсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії. Причиною стала тріщина на лобовому склі, пише УНН із посиланням на допис помічника посадовця Шона Парнелла.

На зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО літак військового міністра Геґсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі. Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включаючи міністра Геґсета, у безпеці 

- повідомив Парнелл.

Раніше УНН писав, що міністр оборони США Піт Гегсет схвалив старт програми розробки винищувача нового покоління F/A-XX для Військово-морських сил Сполучених Штатів. Це один із найбільших оборонних проєктів останніх років, покликаний гарантувати повітряну перевагу американського флоту над Китаєм.

Альона Уткіна

Новини Світу
Піт Гегсет
Пентагон
НАТО
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки