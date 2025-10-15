Літак глави Пентагону Геґсета екстрено посадили після вильоту до США: що сталося
Київ • УНН
Літак глави Пентагону Піта Геґсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі. Інцидент стався під час повернення зі зустрічі міністрів оборони НАТО до США.
Повертаючись із зустрічі міністрів оборони НАТО до США, літак глави Пентагону Піта Геґсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії. Причиною стала тріщина на лобовому склі, пише УНН із посиланням на допис помічника посадовця Шона Парнелла.
На зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО літак військового міністра Геґсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі. Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включаючи міністра Геґсета, у безпеці
