Самолет главы Пентагона Хегсета экстренно посадили после вылета в США: что произошло
Киев • УНН
Самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины на лобовом стекле. Инцидент произошел во время возвращения со встречи министров обороны НАТО в США.
Возвращаясь со встречи министров обороны НАТО в США, самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании. Причиной стала трещина на лобовом стекле, пишет УНН со ссылкой на сообщение помощника чиновника Шона Парнелла.
На обратном пути в Соединенные Штаты с заседания министров обороны НАТО самолет военного министра Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины на лобовом стекле. Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все на борту, включая министра Хегсета, в безопасности
