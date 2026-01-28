Рубио объяснил Конгрессу усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке было введено "для защиты от того, что может быть иранской угрозой для нашего персонала", передает УНН со ссылкой на AP.

"Я считаю мудрым и осмотрительным иметь в регионе военное присутствие, которое могло бы реагировать и... при необходимости превентивно предотвратить нападение на тысячи американских военнослужащих и другие объекты в регионе и наших союзников", — заявил Рубио в Конгрессе.

Издание отмечает, что эти замечания прозвучали в тот же день, когда Трамп потребовал от Ирана отказаться от своих планов разработки ядерного оружия, одновременно угрожая "гораздо худшим" нападением, чем прошлогодний удар по его ядерным объектам, в сообщении на своей платформе социальных сетей.

Трамп заявил, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln "готова, желает и способна быстро выполнить свою миссию, со скоростью и насилием, если это необходимо".

Ударная группа авианосца США USS Abraham Lincoln совершила перемещение на фоне угрозы со стороны Ирана - Fox News