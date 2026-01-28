$42.960.17
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
15:18 • 10796 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
14:57 • 9808 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 21314 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 22235 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
28 января, 10:05 • 26665 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 30702 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 28694 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
28 января, 08:19 • 25896 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 28628 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Рубио объяснил Конгрессу усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке

Киев • УНН

Государственный секретарь США заявил, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке было введено для защиты от иранской угрозы для "нашего персонала".

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке было введено "для защиты от того, что может быть иранской угрозой для нашего персонала", передает УНН со ссылкой на AP.

"Я считаю мудрым и осмотрительным иметь в регионе военное присутствие, которое могло бы реагировать и... при необходимости превентивно предотвратить нападение на тысячи американских военнослужащих и другие объекты в регионе и наших союзников", — заявил Рубио в Конгрессе.

Издание отмечает, что эти замечания прозвучали в тот же день, когда Трамп потребовал от Ирана отказаться от своих планов разработки ядерного оружия, одновременно угрожая "гораздо худшим" нападением, чем прошлогодний удар по его ядерным объектам, в сообщении на своей платформе социальных сетей.

Трамп заявил, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln "готова, желает и способна быстро выполнить свою миссию, со скоростью и насилием, если это необходимо".

Ударная группа авианосца США USS Abraham Lincoln совершила перемещение на фоне угрозы со стороны Ирана - Fox News26.01.26, 16:41 • 4742 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Социальная сеть
Марко Рубио
Военно-морской флот США
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран