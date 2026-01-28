$42.960.17
Рубіо пояснив Конгресу посилення військової присутності США на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Державний секретар США заявив, що посилення військової присутності США на Близькому Сході було запроваджено для захисту від іранської загрози для "нашого персоналу".

Рубіо пояснив Конгресу посилення військової присутності США на Близькому Сході

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що посилення військової присутності США на Близькому Сході було запроваджено "для захисту від того, що може бути іранською загрозою для нашого персоналу", передає УНН із посиланням на AP.

"Я вважаю мудрим і обачним мати в регіоні військову присутність, яка могла б реагувати і... за необхідності превентивно запобігти нападу на тисячі американських військовослужбовців та інші об'єкти в регіоні та наших союзників", — заявив Рубіо у Конгресі.

Видання зауважує, що ці зауваження пролунали того ж дня, коли Трамп зажадав від Ірану відмовитися від своїх планів розробки ядерної зброї, водночас погрожуючи "набагато гіршим" нападом, ніж торішній удар по його ядерних об'єктах, у дописі на своїй платформі соціальних мереж.

Трамп заявив, що ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln "готова, бажає і здатна швидко виконати свою місію, зі швидкістю та насильством, якщо це необхідно".

