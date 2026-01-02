Трамп заявил, что принимает больше аспирина, чем рекомендовали врачи

Президент Дональд Трамп ответил критикам, которые ставят под сомнение состояние его здоровья, заявив в интервью The Wall Street Journal, опубликованном в четверг, что он отрицает то, что засыпает во время встреч, и что принимает большую дозу аспирина, чем рекомендовали его врачи. Об этом сообщает NBCNews, пишет УНН.

Детали

"Говорят, что аспирин полезен для разжижения крови, а я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце", — сказал Трамп изданию, объясняя часто заметные синяки на своих руках — а также макияж, которым он пытается их скрыть — действием лекарств. "Я принимаю большую дозу, делаю это уже много лет, и да, это действительно вызывает появление синяков".

Врач Трампа, капитан ВМС США Шон Барбабелла, сообщил The Wall Street Journal в заявлении, что президент ежедневно принимает 325 миллиграммов аспирина с целью "профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

Аспирин действует как антикоагулянт — он предназначен для предотвращения образования тромбов. Сгустки крови, попадающие в сердце, могут вызвать сердечные приступы. В то же время препарат может повышать риск кровотечений, поскольку препятствует свертыванию крови в ранах.

79-летний президент, который в январе 2025 года стал самым старым мужчиной, когда-либо приведенным к присяге на высшем посту в стране, в течение последнего года вынужден больше, чем ему хотелось бы, защищать свою бодрость и жизненную энергию. Помимо синяков, он неоднократно выглядел так, будто засыпает во время встреч. В октябре Белый дом также сообщил, что Трамп прошел углубленное обследование туловища, что вызвало спекуляции относительно причин такой диагностики - подчеркивает издание.

"Оглядываясь назад, жаль, что я это сделал, потому что это дало им немного аргументов", — сказал Трамп журналистам, описывая компьютерную томографию, которую ему провели. В октябре он говорил, что это была МРТ. "Мне было бы значительно лучше, если бы этого не делали, потому что сам факт обследования породил вопросы: "Ой, а вдруг что-то не так?" Но ничего не так".

Дональд Трамп, несмотря на признаки старения, игнорирует советы врачей и полагается на собственную генетику

В заявлении для NBC News Барбабелла сообщил, что в октябре президент согласился встретиться с персоналом и военными в военном медицинском центре Уолтера Рида. Чтобы максимально эффективно использовать время президента в больнице, врачи рекомендовали провести очередное плановое обследование для подтверждения оптимального состояния здоровья.

"В рамках этого осмотра мы предложили президенту пройти углубленную визуализацию — МРТ или КТ — чтобы окончательно исключить любые сердечно-сосудистые проблемы. Президент согласился, и наша команда консультантов провела КТ", — отметил Барбабелла. "Как мы сообщили в отчете после обследования, результаты были абсолютно нормальными и не выявили никаких отклонений".

По словам Барбабеллы, медицинские обследования и лабораторные анализы Трампа и в дальнейшем свидетельствуют об "отличном метаболическом состоянии", а его сердечно-сосудистое здоровье "соответствует уровню человека на 14 лет моложе". "В целом президент остается в чрезвычайно хорошем состоянии здоровья и полностью способен выполнять свои обязанности главнокомандующего", — добавил врач.

Все ли в порядке с Трампом: The Guardian проанализировал поведение президента США в течение 2025 года

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт защитила коммуникацию относительно процедур, заявив, что "врачи президента и Белый дом всегда настаивали на том, что президент проходил углубленную визуализацию".

"Дополнительные детали относительно обследования были обнародованы самим президентом, поскольку он остается самым открытым и прозрачным президентом в истории", — добавила она, упомянув бывшего президента Джо Байдена.

Барбабелла также сообщил изданию, что у Трампа есть состояние, которое называется "поверхностная хроническая венозная недостаточность", что в начале этого года вызывало отеки нижних конечностей.

В интервью Трамп сказал, что носил компрессионные чулки, чтобы облегчить проблему, но впоследствии отказался от них, потому что "они ему не понравились".

Трамп раскрыл информацию о состоянии своего здоровья после МРТ

Президент и его команда могут быть особенно чувствительны к теме возраста и здоровья, ведь Байден получил удар по своей репутации из-за очевидных признаков ухудшения состояния во время президентской кампании 2024 года. В конце концов Байден снялся с гонки — оставаясь при этом на посту — после провального выступления на дебатах против Трампа.

Теперь Трамп считает нужным бороться с нарративом о том, что возраст сказывается на его президентстве, и, похоже, это его раздражает.

"Давайте еще раз поговорим о здоровье — уже в 25-й раз", — сказал Трамп в разговоре с The Wall Street Journal. "Мое здоровье идеальное".

В то же время Трамп отметил, что попросил своих помощников ограничить его график — шаг, к которому прибегал Байден в 2024 году, пытаясь спасти свою кампанию, — чтобы сосредоточиться на важнейших встречах. По данным издания, Трамп начинает рабочий день в Овальном кабинете около 10:00 и обычно работает до 19:00 или 20:00.

Известный своей любовью к гольфу, Трамп сказал газете, что не занимается физическими упражнениями вне игры на гольф-полях.

"Мне это просто не нравится. Это скучно", — сказал он. "Ходить или бегать на беговой дорожке часами, как это делают некоторые люди, — это не для меня".

Несмотря на ряд эпизодов, когда он выглядел так, будто засыпает — еще со времен судебного процесса в Нью-Йорке в 2024 году, — Трамп предположил, что иногда он просто дает глазам отдохнуть, в частности во время недавнего заседания Кабинета министров, где его сняли на видео.

"Я просто закрываю глаза. Это для меня очень расслабляет", — сказал он. "Иногда они фотографируют меня в момент моргания — и ловят именно этот кадр".

"Это слишком мило": Трамп ответил, будет ли он баллотироваться в вице-президенты США