Трамп раскрыл информацию о состоянии своего здоровья после МРТ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что его недавняя МРТ показала идеальные результаты, а врачи предоставили «очень убедительное» заключение. Это обследование, включавшее расширенную визуализацию и лабораторные тесты, подтвердило его «исключительное состояние здоровья» и стабильные показатели.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время недавнего медицинского осмотра ему сделали МРТ и назвал ее "идеальной", пишет УНН со ссылкой на Newsweek.
Детали
Трамп, общаясь с журналистами на борту Air Force One, заявил, что врачи предоставили "очень убедительное" заключение после его обследования, и что он был предельно откровенен относительно своего здоровья.
Мне сделали МРТ. Она была идеальной... Я предоставил вам полные результаты. У нас была МРТ, знаете, все это, и она была идеальной. И вы можете спросить врачей. На самом деле, с нами путешествуют врачи, но я думаю, что они дали вам очень убедительные результаты. Никто никогда не давал вам таких отчетов, как я. И если бы я тоже не был уверен, что все будет хорошо, я бы дал вам отрицательный ответ, я бы не стал участвовать. Я что-то сделал бы. Но врач сказал, что это одни из лучших заключений для этого возраста. Одни из лучших, которые они когда-либо видели
Ранее в этом месяце Трамп прошел медицинское обследование в центре имени Уолтера Рида. Врач Белого дома Шон Барбабелла написал в отчете, что президент прошел "расширенную визуализацию, лабораторные исследования и профилактические обследования".
Он добавил, что тесты проводились в рамках "текущего плана президента по поддержанию здоровья", и что результаты были "исключительными", включая "стабильные метаболические, гематологические и сердечные показатели".
Барбабелла сообщил, что Трамп также сделал прививки от гриппа и COVID-19 во время обследования "в рамках подготовки к предстоящей международной поездке".
Неясно, была ли недавняя МРТ Трампа продолжением его предыдущего медицинского обследования или отдельным исследованием.
Почему это имеет значение
В последние месяцы здоровье Трампа оказалось в центре внимания после того, как ему поставили диагноз хронической венозной недостаточности - доброкачественного заболевания вен, распространенного среди пожилых людей. Это заявление последовало за видимыми отеками ног и синяками на руках, пишет издание.
Ранее в этом месяце врач Трампа также заявил, что он находится в "исключительном состоянии здоровья" после медицинского обследования в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
В июле Белый дом заявил, что врачи не обнаружили "никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности".