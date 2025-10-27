Трамп раскрыл информацию о состоянии своего здоровья после МРТ

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время недавнего медицинского осмотра ему сделали МРТ и назвал ее "идеальной", пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Трамп, общаясь с журналистами на борту Air Force One, заявил, что врачи предоставили "очень убедительное" заключение после его обследования, и что он был предельно откровенен относительно своего здоровья.

Мне сделали МРТ. Она была идеальной... Я предоставил вам полные результаты. У нас была МРТ, знаете, все это, и она была идеальной. И вы можете спросить врачей. На самом деле, с нами путешествуют врачи, но я думаю, что они дали вам очень убедительные результаты. Никто никогда не давал вам таких отчетов, как я. И если бы я тоже не был уверен, что все будет хорошо, я бы дал вам отрицательный ответ, я бы не стал участвовать. Я что-то сделал бы. Но врач сказал, что это одни из лучших заключений для этого возраста. Одни из лучших, которые они когда-либо видели