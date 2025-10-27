Трамп розкрив інформацію про стан свого здоров'я після МРТ

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час недавнього медичного огляду йому зробили МРТ і назвав її "ідеальною", пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Трамп, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, заявив, що лікарі надали "дуже переконливий" висновок після його обстеження, і що він був гранично відвертим щодо свого здоров'я.

Мені зробили МРТ. Вона була ідеальною... Я надав вам повні результати. У нас була МРТ, знаєте, все це, і вона була ідеальною. І ви можете спитати лікарів. Насправді, з нами подорожують лікарі, але я думаю, що вони дали вам дуже переконливі результати. Ніхто ніколи не давав вам таких звітів, як я. І якби я теж не був упевнений, що все буде добре, я б дав вам негативну відповідь, я б не став брати участь. Я щось зробив би. Але лікар сказав, що це одні з найкращих висновків для цього віку. Одні з найкращих, які вони колись бачили - сказав Трамп.

"Це занадто мило": Трамп відповів, чи буде він балотуватися у віцепрезиденти США

Раніше цього місяця Трамп пройшов медичне обстеження у центрі імені Волтера Ріда. Лікар Білого дому Шон Барбабелла написав у звіті, що президент пройшов "розширену візуалізацію, лабораторні дослідження та профілактичні обстеження".

Він додав, що тести проводились у межах "поточного плану президента з підтримки здоров'я", і що результати були "виключними", включаючи "стабільні метаболічні, гематологічні та серцеві показники".

Барбабелла повідомив, що Трамп також зробив щеплення від грипу та COVID-19 під час обстеження "у межах підготовки до майбутньої міжнародної поїздки".

Неясно, чи нещодавня МРТ Трампа була продовженням його попереднього медичного обстеження, чи окремим дослідженням.

Чому це має значення

В останні місяці здоров'я Трампа опинилося в центрі уваги після того, як йому поставили діагноз хронічної венозної недостатності - доброякісного захворювання вен, поширеного серед людей похилого віку. Ця заява пішла за видимими набряками ніг та синцями на руках, пише видання.

Раніше цього місяця лікар Трампа також заявив, що він перебуває у "виключному стані здоров'я" після медичного обстеження у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

У липні Білий дім заявив, що лікарі не виявили "жодних ознак тромбозу глибоких вен або артеріальної недостатності".