Трамп розкрив інформацію про стан свого здоров'я після МРТ

Ексклюзив
11:47 • 3248 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 12472 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 24963 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 29842 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 31602 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 31890 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 26716 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 58753 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 54669 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45953 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 80817 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 102902 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 120344 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 103347 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 122677 перегляди
Трамп розкрив інформацію про стан свого здоров'я після МРТ

Київ • УНН

 • 1348 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що його нещодавня МРТ показала ідеальні результати, а лікарі надали "дуже переконливий" висновок. Це обстеження, що включало розширену візуалізацію та лабораторні тести, підтвердило його "винятковий стан здоров'я" та стабільні показники.

Трамп розкрив інформацію про стан свого здоров'я після МРТ

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час недавнього медичного огляду йому зробили МРТ і назвав її "ідеальною", пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Трамп, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, заявив, що лікарі надали "дуже переконливий" висновок після його обстеження, і що він був гранично відвертим щодо свого здоров'я.

Мені зробили МРТ. Вона була ідеальною... Я надав вам повні результати. У нас була МРТ, знаєте, все це, і вона була ідеальною. І ви можете спитати лікарів. Насправді, з нами подорожують лікарі, але я думаю, що вони дали вам дуже переконливі результати. Ніхто ніколи не давав вам таких звітів, як я. І якби я теж не був упевнений, що все буде добре, я б дав вам негативну відповідь, я б не став брати участь. Я щось зробив би. Але лікар сказав, що це одні з найкращих висновків для цього віку. Одні з найкращих, які вони колись бачили

- сказав Трамп.

"Це занадто мило": Трамп відповів, чи буде він балотуватися у віцепрезиденти США27.10.25, 09:47 • 4208 переглядiв

Раніше цього місяця Трамп пройшов медичне обстеження у центрі імені Волтера Ріда. Лікар Білого дому Шон Барбабелла написав у звіті, що президент пройшов "розширену візуалізацію, лабораторні дослідження та профілактичні обстеження".

Він додав, що тести проводились у межах "поточного плану президента з підтримки здоров'я", і що результати були "виключними", включаючи "стабільні метаболічні, гематологічні та серцеві показники".

Барбабелла повідомив, що Трамп також зробив щеплення від грипу та COVID-19 під час обстеження "у межах підготовки до майбутньої міжнародної поїздки".

Неясно, чи нещодавня МРТ Трампа була продовженням його попереднього медичного обстеження, чи окремим дослідженням.

Чому це має значення

В останні місяці здоров'я Трампа опинилося в центрі уваги після того, як йому поставили діагноз хронічної венозної недостатності - доброякісного захворювання вен, поширеного серед людей похилого віку. Ця заява пішла за видимими набряками ніг та синцями на руках, пише видання.

Раніше цього місяця лікар Трампа також заявив, що він перебуває у "виключному стані здоров'я" після медичного обстеження у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

У липні Білий дім заявив, що лікарі не виявили "жодних ознак тромбозу глибоких вен або артеріальної недостатності".

Юлія Шрамко

Новини Світу
Air Force One
Дональд Трамп