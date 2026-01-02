Трамп заявив, що приймає більше аспірину, ніж рекомендували лікарі

Президент Дональд Трамп відповів критикам, які ставлять під сумнів стан його здоров’я, заявивши в інтерв’ю The Wall Street Journal, опублікованому в четвер, що він заперечує те, ніби засинає під час зустрічей, і що приймає більшу дозу аспірину, ніж рекомендували його лікарі. Про це повідомляє NBCNews, пише УНН.

Деталі

"Кажуть, що аспірин корисний для розрідження крові, а я не хочу, щоб густа кров текла через моє серце", — сказав Трамп виданню, пояснюючи часто помітні синці на своїх руках — а також макіяж, яким він намагається їх приховати — дією ліків. "Я приймаю більшу дозу, роблю це вже багато років, і так, це справді спричиняє появу синців".

Лікар Трампа, капітан ВМС США Шон Барбабелла, повідомив The Wall Street Journal у заяві, що президент щодня приймає 325 міліграмів аспірину з метою "профілактики серцево-судинних захворювань".

Аспірин діє як антикоагулянт — він призначений для запобігання утворенню тромбів. Згустки крові, що потрапляють до серця, можуть спричинити серцеві напади. Водночас препарат може підвищувати ризик кровотеч, оскільки перешкоджає згортанню крові в ранах.

79-річний президент, який у січні 2025 року став найстаршим чоловіком, коли-небудь приведеним до присяги на найвищій посаді в країні, протягом останнього року змушений більше, ніж йому хотілося б, захищати свою бадьорість і життєву енергію. Окрім синців, він неодноразово виглядав так, ніби засинає під час зустрічей. У жовтні Білий дім також повідомив, що Трамп пройшов поглиблене обстеження тулуба, що викликало спекуляції щодо причин такої діагностики - підкреслює видання.

"Озираючись назад, шкода, що я це зробив, бо це дало їм трохи аргументів", — сказав Трамп журналістам, описуючи комп’ютерну томографію, яку йому провели. У жовтні він казав, що це була МРТ. "Мені було б значно краще, якби цього не робили, бо сам факт обстеження породив питання: "Ой, а раптом щось не так?" Але нічого не так".

Дональд Трамп, попри ознаки старіння, ігнорує поради лікарів та покладається на власну генетику

У заяві для NBC News Барбабелла повідомив, що в жовтні президент погодився зустрітися з персоналом і військовими у військовому медичному центрі Волтера Ріда. Щоб максимально ефективно використати час президента в лікарні, лікарі рекомендували провести чергове планове обстеження для підтвердження оптимального стану здоров’я.

"У межах цього огляду ми запропонували президентові пройти поглиблену візуалізацію — МРТ або КТ — щоб остаточно виключити будь-які серцево-судинні проблеми. Президент погодився, і наша команда консультантів провела КТ", — зазначив Барбабелла. "Як ми повідомили у звіті після обстеження, результати були абсолютно нормальними і не виявили жодних відхилень".

За словами Барбабелли, медичні обстеження та лабораторні аналізи Трампа й надалі свідчать про "відмінний метаболічний стан", а його серцево-судинне здоров’я "відповідає рівню людини на 14 років молодшої". "Загалом президент залишається в надзвичайно доброму стані здоров’я і повністю здатний виконувати свої обов’язки головнокомандувача", — додав лікар.

Чи все гаразд із Трампом: The Guardian проаналізував поведінку президента США протягом 2025 року

Речниця Білого дому Каролін Лівітт захистила комунікацію щодо процедур, заявивши, що "лікарі президента і Білий дім завжди наполягали на тому, що президент проходив поглиблену візуалізацію".

"Додаткові деталі щодо обстеження були оприлюднені самим президентом, оскільки він залишається найбільш відкритим і прозорим президентом в історії", — додала вона, згадавши колишнього президента Джо Байдена.

Барбабелла також повідомив виданню, що у Трампа є стан, який називається "поверхнева хронічна венозна недостатність", що на початку цього року спричиняло набряки нижніх кінцівок.

У інтерв’ю Трамп сказав, що носив компресійні шкарпетки, щоб полегшити проблему, але згодом відмовився від них, бо "вони йому не сподобалися".

Трамп розкрив інформацію про стан свого здоров'я після МРТ

Президент і його команда можуть бути особливо чутливими до теми віку та здоров’я, адже Байден зазнав удару по своїй репутації через очевидні ознаки погіршення стану під час президентської кампанії 2024 року. Зрештою Байден знявся з перегонів — залишаючись при цьому на посаді — після провального виступу на дебатах проти Трампа.

Тепер Трамп вважає за потрібне боротися з наративом про те, що вік позначається на його президентстві, і, схоже, це його дратує.

"Давайте ще раз поговоримо про здоров’я — уже в 25-й раз", — сказав Трамп у розмові з The Wall Street Journal. "Моє здоров’я ідеальне".

Водночас Трамп зазначив, що попросив своїх помічників обмежити його графік — крок, до якого вдавався Байден у 2024 році, намагаючись врятувати свою кампанію, — щоб зосередитися на найважливіших зустрічах. За даними видання, Трамп починає робочий день в Овальному кабінеті близько 10:00 і зазвичай працює до 19:00 або 20:00.

Відомий своєю любов’ю до гольфу, Трамп сказав газеті, що не займається фізичними вправами поза грою на гольф-полях.

"Мені це просто не подобається. Це нудно", — сказав він. "Ходити або бігати на біговій доріжці годинами, як це роблять деякі люди, — це не для мене".

Попри низку епізодів, коли він виглядав так, ніби засинає — ще з часів судового процесу в Нью-Йорку у 2024 році, — Трамп припустив, що інколи він просто дає очам відпочити, зокрема під час нещодавнього засідання Кабінету міністрів, де його зняли на відео.

"Я просто заплющую очі. Це для мене дуже розслабляє", — сказав він. "Іноді вони фотографують мене в момент моргання — і ловлять саме цей кадр".

"Це занадто мило": Трамп відповів, чи буде він балотуватися у віцепрезиденти США