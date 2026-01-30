$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 1900 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 6550 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
19:28 • 10130 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 11798 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 16465 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 18451 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 30585 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 27696 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31319 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28044 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Новейший атомный авианосец США "Джон Ф. Кеннеди" вышел на ходовые испытания

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Авианосец USS John F. Kennedy (CVN-79) вышел на заводские ходовые испытания в Вирджинии. Он оснащен электромагнитной катапультой и усовершенствованной системой посадки.

Новейший атомный авианосец США "Джон Ф. Кеннеди" вышел на ходовые испытания

В Вирджинии начались заводские ходовые испытания новейшего авианосца USS John F. Kennedy (CVN-79), который является вторым кораблем класса Gerald R. Ford. Судно впервые покинуло верфь Newport News Shipbuilding, что стало ключевым этапом перед его официальной передачей Военно-морским силам США. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Авианосец "Джон Ф. Кеннеди" разработан с учетом опыта эксплуатации головного корабля серии. Он оснащен электромагнитной катапультой (EMALS) и усовершенствованной системой посадки, что позволяет увеличить частоту самолето-вылетов на 33% по сравнению с авианосцами предыдущего поколения Nimitz. Кроме этого, на корабле установлена новейшая радиолокационная станция AN/SPY-6(V)3, аналогичная той, что используется на эсминцах Arleigh Burke.

Ударная группа авианосца США USS Abraham Lincoln совершила перемещение на фоне угрозы со стороны Ирана - Fox News26.01.26, 16:41 • 4830 просмотров

Эти испытания впервые проверят важные корабельные системы и компоненты в море

– сообщили представители компании Huntington Ingalls Industries (HII).

Несмотря на то, что строительство сопровождалось задержками из-за сертификации механизмов подъема вооружения и тормозных систем, выход в море подтверждает готовность авианосца к финальному этапу тестирований.

Стратегическое значение для флота США

Передача CVN-79 американскому флоту запланирована на март 2027 года. Появление этого авианосца позволит начать процесс вывода из эксплуатации ветерана USS Nimitz, списание которого ожидается уже в мае 2026 года. Ожидается, что "Джон Ф. Кеннеди" станет первым кораблем своего класса, который будет базироваться на Западном побережье США, усиливая присутствие Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

ВМС США массово внедряют 3D-печать деталей и элементов на боевых кораблях28.01.26, 05:29 • 3712 просмотров

В целом ВМС США планируют построить десять авианосцев класса Ford, которые в течение следующих десятилетий полностью заменят устаревшие атомные авианосцы предыдущих серий. Благодаря новым ядерным реакторам и автоматизации процессов, экипаж новых кораблей сокращен на сотни человек, что значительно снижает затраты на эксплуатацию.

Линкор класса "Трамп" может стать самым дорогим военным кораблем в истории США16.01.26, 04:30 • 3831 просмотр

Степан Гафтко

