Новейший атомный авианосец США "Джон Ф. Кеннеди" вышел на ходовые испытания

В Вирджинии начались заводские ходовые испытания новейшего авианосца USS John F. Kennedy (CVN-79), который является вторым кораблем класса Gerald R. Ford. Судно впервые покинуло верфь Newport News Shipbuilding, что стало ключевым этапом перед его официальной передачей Военно-морским силам США. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Авианосец "Джон Ф. Кеннеди" разработан с учетом опыта эксплуатации головного корабля серии. Он оснащен электромагнитной катапультой (EMALS) и усовершенствованной системой посадки, что позволяет увеличить частоту самолето-вылетов на 33% по сравнению с авианосцами предыдущего поколения Nimitz. Кроме этого, на корабле установлена новейшая радиолокационная станция AN/SPY-6(V)3, аналогичная той, что используется на эсминцах Arleigh Burke.

Ударная группа авианосца США USS Abraham Lincoln совершила перемещение на фоне угрозы со стороны Ирана - Fox News

Эти испытания впервые проверят важные корабельные системы и компоненты в море – сообщили представители компании Huntington Ingalls Industries (HII).

Несмотря на то, что строительство сопровождалось задержками из-за сертификации механизмов подъема вооружения и тормозных систем, выход в море подтверждает готовность авианосца к финальному этапу тестирований.

Стратегическое значение для флота США

Передача CVN-79 американскому флоту запланирована на март 2027 года. Появление этого авианосца позволит начать процесс вывода из эксплуатации ветерана USS Nimitz, списание которого ожидается уже в мае 2026 года. Ожидается, что "Джон Ф. Кеннеди" станет первым кораблем своего класса, который будет базироваться на Западном побережье США, усиливая присутствие Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

ВМС США массово внедряют 3D-печать деталей и элементов на боевых кораблях

В целом ВМС США планируют построить десять авианосцев класса Ford, которые в течение следующих десятилетий полностью заменят устаревшие атомные авианосцы предыдущих серий. Благодаря новым ядерным реакторам и автоматизации процессов, экипаж новых кораблей сокращен на сотни человек, что значительно снижает затраты на эксплуатацию.

Линкор класса "Трамп" может стать самым дорогим военным кораблем в истории США