Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування

Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 6568 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
19:28 • 10137 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 11803 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 16470 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 18452 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 30592 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 27702 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 31325 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28049 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 16470 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Венесуела
Китай
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Авіаносець USS John F. Kennedy (CVN-79) вийшов на заводські ходові випробування у Вірджинії. Він оснащений електромагнітною катапультою та вдосконаленою системою посадки.

Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування

У Вірджинії розпочалися заводські ходові випробування новітнього авіаносця USS John F. Kennedy (CVN-79), який є другим кораблем класу Gerald R. Ford. Судно вперше залишило верф Newport News Shipbuilding, що стало ключовим етапом перед його офіційною передачею Військово-морським силам США. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Авіаносець "Джон Ф. Кеннеді" розроблений із врахуванням досвіду експлуатації головного корабля серії. Він оснащений електромагнітною катапультою (EMALS) та вдосконаленою системою посадки, що дозволяє збільшити частоту літако-вильотів на 33% порівняно з авіаносцями попереднього покоління Nimitz. Окрім цього, на кораблі встановлено новітню радіолокаційну станцію AN/SPY-6(V)3, аналогічну тій, що використовується на есмінцях Arleigh Burke.

Ударна група авіаносця США USS Abraham Lincoln здійснила переміщення на тлі загрози з боку Ірану - Fox News26.01.26, 16:41 • 4830 переглядiв

Ці випробування перевірять важливі корабельні системи та компоненти в морі вперше

– повідомили представники компанії Huntington Ingalls Industries (HII).

Попри те, що будівництво супроводжувалося затримками через сертифікацію механізмів підйому озброєння та гальмівних систем, вихід у море підтверджує готовність авіаносця до фінального етапу тестувань.

Стратегічне значення для флоту США

Передача CVN-79 американському флоту запланована на березень 2027 року. Поява цього авіаносця дозволить розпочати процес виведення з експлуатації ветерана USS Nimitz, списання якого очікується вже у травні 2026 року. Очікується, що "Джон Ф. Кеннеді" стане першим кораблем свого класу, який базуватиметься на Західному узбережжі США, посилюючи присутність Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні.

ВМС США масово впроваджують 3D-друк деталей та елементів на бойових кораблях28.01.26, 05:29 • 3712 переглядiв

Загалом ВМС США планують побудувати десять авіаносців класу Ford, які протягом наступних десятиліть повністю замінять застарілі атомні авіаносці попередніх серій. Завдяки новим ядерним реакторам та автоматизації процесів, екіпаж нових кораблів скорочено на сотні осіб, що значно знижує витрати на експлуатацію.

Лінкор класу "Трамп" може стати найдорожчим військовим кораблем в історії США16.01.26, 04:30 • 3831 перегляд

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Військово-морські сили США
Вірджинія
Вашингтон
Сполучені Штати Америки