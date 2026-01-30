Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування

У Вірджинії розпочалися заводські ходові випробування новітнього авіаносця USS John F. Kennedy (CVN-79), який є другим кораблем класу Gerald R. Ford. Судно вперше залишило верф Newport News Shipbuilding, що стало ключовим етапом перед його офіційною передачею Військово-морським силам США. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Авіаносець "Джон Ф. Кеннеді" розроблений із врахуванням досвіду експлуатації головного корабля серії. Він оснащений електромагнітною катапультою (EMALS) та вдосконаленою системою посадки, що дозволяє збільшити частоту літако-вильотів на 33% порівняно з авіаносцями попереднього покоління Nimitz. Окрім цього, на кораблі встановлено новітню радіолокаційну станцію AN/SPY-6(V)3, аналогічну тій, що використовується на есмінцях Arleigh Burke.

Ударна група авіаносця США USS Abraham Lincoln здійснила переміщення на тлі загрози з боку Ірану - Fox News

Ці випробування перевірять важливі корабельні системи та компоненти в морі вперше – повідомили представники компанії Huntington Ingalls Industries (HII).

Попри те, що будівництво супроводжувалося затримками через сертифікацію механізмів підйому озброєння та гальмівних систем, вихід у море підтверджує готовність авіаносця до фінального етапу тестувань.

Стратегічне значення для флоту США

Передача CVN-79 американському флоту запланована на березень 2027 року. Поява цього авіаносця дозволить розпочати процес виведення з експлуатації ветерана USS Nimitz, списання якого очікується вже у травні 2026 року. Очікується, що "Джон Ф. Кеннеді" стане першим кораблем свого класу, який базуватиметься на Західному узбережжі США, посилюючи присутність Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні.

ВМС США масово впроваджують 3D-друк деталей та елементів на бойових кораблях

Загалом ВМС США планують побудувати десять авіаносців класу Ford, які протягом наступних десятиліть повністю замінять застарілі атомні авіаносці попередніх серій. Завдяки новим ядерним реакторам та автоматизації процесів, екіпаж нових кораблів скорочено на сотні осіб, що значно знижує витрати на експлуатацію.

Лінкор класу "Трамп" може стати найдорожчим військовим кораблем в історії США