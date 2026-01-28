$43.130.01
27 січня, 17:43 • 16949 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 31845 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 25767 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 39249 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 25590 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 44658 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 24073 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18017 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 37862 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 28415 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
ВМС США масово впроваджують 3D-друк деталей та елементів на бойових кораблях

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Військово-морські сили США перейшли до використання 3D-друку деталей на авіаносцях, підводних човнах та есмінцях, скоротивши терміни виготовлення компонентів на 70%. Це дозволило встановлювати надруковані деталі, включаючи 450-кілограмовий клапанний колектор, на бойові кораблі.

ВМС США масово впроваджують 3D-друк деталей та елементів на бойових кораблях
Фото Скотта Кертіса

Військово-морські сили США завершили стратегічний перехід до повноцінного використання адитивних технологій у відкритому морі. Тепер деталі, надруковані на 3D-принтерах, штатно встановлюються на авіаносці, підводні човни та есмінці, що дозволило скоротити терміни виготовлення критичних компонентів на 70%. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Командування морських систем ВМС (NAVSEA) підтвердило, що 3D-друк перестав бути експериментальною методикою і став частиною регулярного ланцюжка постачання. Ключовим досягненням стало встановлення на атомний авіаносець масивного металевого клапанного колектора вагою 450 кг, виготовленого компанією Huntington Ingalls Industries. Це найскладніша деталь такого розміру, коли-небудь надрукована для американського флоту.

Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології18.01.26, 02:40 • 213104 перегляди

Паралельно прорив відбувся і в підводному флоті: на субмарину класу "Вірджинія" встановили металевий компонент, надрукований адитивним способом. Експерти наголошують, що успішне використання таких деталей у глибоководних операціях підтверджує їхню відповідність найсуворішим військовим стандартам надійності.

Автономність флоту та нові обмеження

Завдяки встановленню промислових принтерів безпосередньо на борту кораблів (зокрема на авіаносці USS Bataan), екіпажі отримали змогу самостійно виготовляти запчастини, не чекаючи на постачання з берега. Наприклад, виготовлення клапанів для есмінців тепер триває 8-9 тижнів замість традиційних 29.

Що почалося як перевірка концепції, швидко перетворилося на відчутний результат, який підвищує ефективність суднобудування

– зазначили в Huntington Ingalls Industries.

Варто зауважити, що на тлі успіхів технології президент Дональд Трамп у грудні 2025 року підписав Закон про національну оборону (NDAA), який визнає 3D-принтери стратегічно чутливою інфраструктурою. Нові правила обмежують закупівлю обладнання у виробників, що перебувають під контролем іноземних держав, з метою захисту технологічних секретів американського флоту.

Перевірений боєм: ударний дрон Nightmare FPV, який використовувався в Україні, схвалено для армії США03.12.25, 17:16 • 3664 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Військово-морські сили США
Дональд Трамп