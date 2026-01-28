ВМС США масово впроваджують 3D-друк деталей та елементів на бойових кораблях

Фото Скотта Кертіса

Військово-морські сили США завершили стратегічний перехід до повноцінного використання адитивних технологій у відкритому морі. Тепер деталі, надруковані на 3D-принтерах, штатно встановлюються на авіаносці, підводні човни та есмінці, що дозволило скоротити терміни виготовлення критичних компонентів на 70%. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Командування морських систем ВМС (NAVSEA) підтвердило, що 3D-друк перестав бути експериментальною методикою і став частиною регулярного ланцюжка постачання. Ключовим досягненням стало встановлення на атомний авіаносець масивного металевого клапанного колектора вагою 450 кг, виготовленого компанією Huntington Ingalls Industries. Це найскладніша деталь такого розміру, коли-небудь надрукована для американського флоту.

Паралельно прорив відбувся і в підводному флоті: на субмарину класу "Вірджинія" встановили металевий компонент, надрукований адитивним способом. Експерти наголошують, що успішне використання таких деталей у глибоководних операціях підтверджує їхню відповідність найсуворішим військовим стандартам надійності.

Автономність флоту та нові обмеження

Завдяки встановленню промислових принтерів безпосередньо на борту кораблів (зокрема на авіаносці USS Bataan), екіпажі отримали змогу самостійно виготовляти запчастини, не чекаючи на постачання з берега. Наприклад, виготовлення клапанів для есмінців тепер триває 8-9 тижнів замість традиційних 29.

Що почалося як перевірка концепції, швидко перетворилося на відчутний результат, який підвищує ефективність суднобудування – зазначили в Huntington Ingalls Industries.

Варто зауважити, що на тлі успіхів технології президент Дональд Трамп у грудні 2025 року підписав Закон про національну оборону (NDAA), який визнає 3D-принтери стратегічно чутливою інфраструктурою. Нові правила обмежують закупівлю обладнання у виробників, що перебувають під контролем іноземних держав, з метою захисту технологічних секретів американського флоту.

