Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології
Київ • УНН
Французька армія представила нові бойові системи, розроблені на основі уроків війни в Україні. Серед них – волоконно-оптичні дрони, мобільний міномет та 3D-друк боєприпасів.
Днями 2-га бронетанкова бригада армії Франції провела День інновацій у місті Бітч, де представила нові бойові системи, розроблені на основі уроків війни в Україні. Французьке командування визнало конфлікт в Україні "реальною лабораторією сучасної війни", що змушує НАТО переглядати тактику та озброєння. Про це йдеться у матеріалі Defence Blog, пише УНН.
Деталі
Основні інновації, які випробовує Франція, аналізуючи бойові дії в Україні:
- Волоконно-оптичні дрони TEMARA: FPV-дрони, що керуються через кабель, а не радіосигнал. Це робить їх невразливими для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
- Мобільний міномет NTGS: Легка система, що розгортається менш ніж за 45 секунд і здатна випустити шість 120-мм мін за хвилину, що критично важливо в умовах постійного спостереження ворожих БпЛА.
- 3D-друк боєприпасів: Протитанкова міна PAC 13, яку можна виготовляти безпосередньо в польових умовах, переймаючи українську практику децентралізованого виробництва.
- Наземні роботи та адаптивна броня: Малий розвідник RIC2RIC для підтримки піхоти та нові модульні рішення захисту техніки від ударів дронів зверху ("мангали").
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk08.01.26, 09:21 • 65105 переглядiв
Живучість та ефективність тепер залежать від швидкості розгортання, стійкості до безпілотників та здатності доставляти вогневу міць в умовах постійної повітряної загрози
Метою програми є швидкий перехід від прототипів до масового використання в оперативних підрозділах, щоб забезпечити перевагу в боях високої інтенсивності.
Майбутнє європейського винищувача FCAS під питанням: проєкт на €100 мільярдів на межі краху16.12.25, 21:56 • 5206 переглядiв