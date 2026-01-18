Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології

Днями 2-га бронетанкова бригада армії Франції провела День інновацій у місті Бітч, де представила нові бойові системи, розроблені на основі уроків війни в Україні. Французьке командування визнало конфлікт в Україні "реальною лабораторією сучасної війни", що змушує НАТО переглядати тактику та озброєння. Про це йдеться у матеріалі Defence Blog, пише УНН.

Основні інновації, які випробовує Франція, аналізуючи бойові дії в Україні:

Волоконно-оптичні дрони TEMARA: FPV-дрони, що керуються через кабель, а не радіосигнал. Це робить їх невразливими для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Мобільний міномет NTGS: Легка система, що розгортається менш ніж за 45 секунд і здатна випустити шість 120-мм мін за хвилину, що критично важливо в умовах постійного спостереження ворожих БпЛА.

3D-друк боєприпасів: Протитанкова міна PAC 13, яку можна виготовляти безпосередньо в польових умовах, переймаючи українську практику децентралізованого виробництва.

Наземні роботи та адаптивна броня: Малий розвідник RIC2RIC для підтримки піхоти та нові модульні рішення захисту техніки від ударів дронів зверху ("мангали").

Живучість та ефективність тепер залежать від швидкості розгортання, стійкості до безпілотників та здатності доставляти вогневу міць в умовах постійної повітряної загрози – зазначили представники французької армії.

Метою програми є швидкий перехід від прототипів до масового використання в оперативних підрозділах, щоб забезпечити перевагу в боях високої інтенсивності.

