Французское командование признало войну в Украине "реальной лабораторией современной войны" и внедряет увиденные технологии

На днях 2-я бронетанковая бригада армии Франции провела День инноваций в городе Бич, где представила новые боевые системы, разработанные на основе уроков войны в Украине. Французское командование признало конфликт в Украине "реальной лабораторией современной войны", что заставляет НАТО пересматривать тактику и вооружение. Об этом говорится в материале Defence Blog, пишет УНН.

Основные инновации, которые испытывает Франция, анализируя боевые действия в Украине:

Волоконно-оптические дроны TEMARA: FPV-дроны, управляемые через кабель, а не радиосигнал. Это делает их неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Мобильный миномет NTGS: Легкая система, разворачиваемая менее чем за 45 секунд и способная выпустить шесть 120-мм мин в минуту, что критически важно в условиях постоянного наблюдения вражеских БПЛА.

3D-печать боеприпасов: Противотанковая мина PAC 13, которую можно изготавливать непосредственно в полевых условиях, перенимая украинскую практику децентрализованного производства.

Наземные роботы и адаптивная броня: Малый разведчик RIC2RIC для поддержки пехоты и новые модульные решения защиты техники от ударов дронов сверху ("мангалы").

Живучесть и эффективность теперь зависят от скорости развертывания, устойчивости к беспилотникам и способности доставлять огневую мощь в условиях постоянной воздушной угрозы – отметили представители французской армии.

Целью программы является быстрый переход от прототипов к массовому использованию в оперативных подразделениях, чтобы обеспечить преимущество в боях высокой интенсивности.

