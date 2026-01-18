$43.180.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Французское командование признало войну в Украине "реальной лабораторией современной войны" и внедряет увиденные технологии

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Французская армия представила новые боевые системы, разработанные на основе уроков войны в Украине. Среди них – волоконно-оптические дроны, мобильный миномет и 3D-печать боеприпасов.

Французское командование признало войну в Украине "реальной лабораторией современной войны" и внедряет увиденные технологии

На днях 2-я бронетанковая бригада армии Франции провела День инноваций в городе Бич, где представила новые боевые системы, разработанные на основе уроков войны в Украине. Французское командование признало конфликт в Украине "реальной лабораторией современной войны", что заставляет НАТО пересматривать тактику и вооружение. Об этом говорится в материале Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Основные инновации, которые испытывает Франция, анализируя боевые действия в Украине:

  • Волоконно-оптические дроны TEMARA: FPV-дроны, управляемые через кабель, а не радиосигнал. Это делает их неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
    • Мобильный миномет NTGS: Легкая система, разворачиваемая менее чем за 45 секунд и способная выпустить шесть 120-мм мин в минуту, что критически важно в условиях постоянного наблюдения вражеских БПЛА.
      • 3D-печать боеприпасов: Противотанковая мина PAC 13, которую можно изготавливать непосредственно в полевых условиях, перенимая украинскую практику децентрализованного производства.
        • Наземные роботы и адаптивная броня: Малый разведчик RIC2RIC для поддержки пехоты и новые модульные решения защиты техники от ударов дронов сверху ("мангалы").

          Живучесть и эффективность теперь зависят от скорости развертывания, устойчивости к беспилотникам и способности доставлять огневую мощь в условиях постоянной воздушной угрозы

          – отметили представители французской армии.

          Целью программы является быстрый переход от прототипов к массовому использованию в оперативных подразделениях, чтобы обеспечить преимущество в боях высокой интенсивности.

          Степан Гафтко

