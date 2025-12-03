Перевірений боєм: ударний дрон Nightmare FPV, який використовувався в Україні, схвалено для армії США

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 342 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 2146 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 7566 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 14006 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 18012 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 21410 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 27902 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35545 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29531 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39454 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Популярнi новини
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ігор Терехов
Україна
Донецька область
Європа
Сполучені Штати Америки
Бельгія
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 56087 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 58283 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 113332 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 87086 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 102843 перегляди
Техніка
Золото
Дія (сервіс)
ФАБ-500
Соціальна мережа

Перевірений боєм: ударний дрон Nightmare FPV, який використовувався в Україні, схвалено для армії США

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Безпілотна платформа Nightmare FPV від Renegade UxS, що довела ефективність в Україні, офіційно внесена до американського урядового списку BLUE UAS Cleared List. Це дозволяє використовувати ударний дрон військовими США, минаючи тривалі цикли оборонних закупівель.

Перевірений боєм: ударний дрон Nightmare FPV, який використовувався в Україні, схвалено для армії США

Платформа безпілотників Nightmare FPV від компанії Renegade UxS, яка довела свою ефективність на полі бою в Україні, офіційно внесена до американського урядового списку BLUE UAS Cleared List. Це відкриває шлях для використання цього ударного дрона американськими військовими підрозділами відповідно до закупівельних рамок Пентагону. Про це повідомляє Defence-Blog, пише УНН.

Деталі

Компанія-розробник підтвердила, що включення Nightmare FPV стало можливим завдяки співпраці з оборонним партнером Nocturnal AI. У заяві наголошується на експлуатаційній надійності системи, підкреслюючи, що дрон "використовувався в Україні та показав трійку найкращих результатів у великих польотах FPV як з Армією, так і з Корпусом морської піхоти США". Це означає, що система не лише відповідає вимогам NDAA, але й була випробувана в реальних бойових умовах.

Доходи світових виробників зброї досягли рекордного рівня на тлі війн в Україні та Газі - SIPRI01.12.25, 09:02 • 5028 переглядiв

Nightmare FPV описується як програмно-визначений ударний дрон, створений для передових тактичних підрозділів. За словами Renegade UxS, його модульність та адаптивність дозволяють підрозділам швидко реагувати на атаки на близькій відстані. Внесення до списку BLUE UAS дозволить військовим США прискорити закупівлю та розгортання цих дронів, минаючи тривалі цикли оборонних закупівель.

Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб30.11.25, 21:15 • 13185 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Армія США
Корпус морської піхоти США
Пентагон
Сектор Газа
Україна