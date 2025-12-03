Перевірений боєм: ударний дрон Nightmare FPV, який використовувався в Україні, схвалено для армії США

Платформа безпілотників Nightmare FPV від компанії Renegade UxS, яка довела свою ефективність на полі бою в Україні, офіційно внесена до американського урядового списку BLUE UAS Cleared List. Це відкриває шлях для використання цього ударного дрона американськими військовими підрозділами відповідно до закупівельних рамок Пентагону. Про це повідомляє Defence-Blog, пише УНН.

Деталі

Компанія-розробник підтвердила, що включення Nightmare FPV стало можливим завдяки співпраці з оборонним партнером Nocturnal AI. У заяві наголошується на експлуатаційній надійності системи, підкреслюючи, що дрон "використовувався в Україні та показав трійку найкращих результатів у великих польотах FPV як з Армією, так і з Корпусом морської піхоти США". Це означає, що система не лише відповідає вимогам NDAA, але й була випробувана в реальних бойових умовах.

Nightmare FPV описується як програмно-визначений ударний дрон, створений для передових тактичних підрозділів. За словами Renegade UxS, його модульність та адаптивність дозволяють підрозділам швидко реагувати на атаки на близькій відстані. Внесення до списку BLUE UAS дозволить військовим США прискорити закупівлю та розгортання цих дронів, минаючи тривалі цикли оборонних закупівель.

