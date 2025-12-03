Проверенный боем: ударный дрон Nightmare FPV, использовавшийся в Украине, одобрен для армии США

Платформа беспилотников Nightmare FPV от компании Renegade UxS, доказавшая свою эффективность на поле боя в Украине, официально внесена в американский правительственный список BLUE UAS Cleared List. Это открывает путь для использования этого ударного дрона американскими военными подразделениями в соответствии с закупочными рамками Пентагона. Об этом сообщает Defence-Blog, пишет УНН.

Подробности

Компания-разработчик подтвердила, что включение Nightmare FPV стало возможным благодаря сотрудничеству с оборонным партнером Nocturnal AI. В заявлении отмечается эксплуатационная надежность системы, подчеркивая, что дрон "использовался в Украине и показал тройку лучших результатов в больших полетах FPV как с Армией, так и с Корпусом морской пехоты США". Это означает, что система не только соответствует требованиям NDAA, но и была испытана в реальных боевых условиях.

Nightmare FPV описывается как программно-определяемый ударный дрон, созданный для передовых тактических подразделений. По словам Renegade UxS, его модульность и адаптивность позволяют подразделениям быстро реагировать на атаки на близком расстоянии. Внесение в список BLUE UAS позволит военным США ускорить закупку и развертывание этих дронов, минуя длительные циклы оборонных закупок.

