Проверенный боем: ударный дрон Nightmare FPV, использовавшийся в Украине, одобрен для армии США

Эксклюзив
15:15 • 1182 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 3490 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 9016 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 14761 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 18667 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 21806 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28153 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 35744 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29704 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39576 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзивы
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2
3 декабря, 06:30 • 41674 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист
3 декабря, 06:33 • 26943 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
3 декабря, 09:06 • 12194 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю
11:34 • 18896 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
12:41 • 12478 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 18916 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2
3 декабря, 06:30 • 41695 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры
2 декабря, 16:58 • 46056 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex
2 декабря, 14:41 • 55243 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции
2 декабря, 14:40 • 53123 просмотра
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Марк Рютте
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Покровск
Купянск
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58 • 56298 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53 • 58505 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59 • 113509 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36 • 87245 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49 • 102996 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Дія (сервис)
FAB-500

Проверенный боем: ударный дрон Nightmare FPV, использовавшийся в Украине, одобрен для армии США

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Беспилотная платформа Nightmare FPV от Renegade UxS, доказавшая эффективность в Украине, официально внесена в американский правительственный список BLUE UAS Cleared List. Это позволяет использовать ударный дрон военными США, минуя длительные циклы оборонных закупок.

Проверенный боем: ударный дрон Nightmare FPV, использовавшийся в Украине, одобрен для армии США

Платформа беспилотников Nightmare FPV от компании Renegade UxS, доказавшая свою эффективность на поле боя в Украине, официально внесена в американский правительственный список BLUE UAS Cleared List. Это открывает путь для использования этого ударного дрона американскими военными подразделениями в соответствии с закупочными рамками Пентагона. Об этом сообщает Defence-Blog, пишет УНН.

Подробности

Компания-разработчик подтвердила, что включение Nightmare FPV стало возможным благодаря сотрудничеству с оборонным партнером Nocturnal AI. В заявлении отмечается эксплуатационная надежность системы, подчеркивая, что дрон "использовался в Украине и показал тройку лучших результатов в больших полетах FPV как с Армией, так и с Корпусом морской пехоты США". Это означает, что система не только соответствует требованиям NDAA, но и была испытана в реальных боевых условиях.

Доходы мировых производителей оружия достигли рекордного уровня на фоне войн в Украине и Газе - SIPRI01.12.25, 09:02 • 5032 просмотра

Nightmare FPV описывается как программно-определяемый ударный дрон, созданный для передовых тактических подразделений. По словам Renegade UxS, его модульность и адаптивность позволяют подразделениям быстро реагировать на атаки на близком расстоянии. Внесение в список BLUE UAS позволит военным США ускорить закупку и развертывание этих дронов, минуя длительные циклы оборонных закупок.

Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским КАБам - Генштаб30.11.25, 21:15 • 13189 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Армия Соединенных Штатов Америки
Корпус морской пехоты США
Пентагон
Сектор Газа
Украина