ВМС США массово внедряют 3D-печать деталей и элементов на боевых кораблях

27 января, 17:43 • 16871 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 31634 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 25640 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 39075 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 25500 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 44552 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 24038 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18010 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 37806 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 28409 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 14544 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 14286 просмотра
Между Украиной и россией происходят очень хорошие события - Трамп27 января, 18:25 • 6420 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: в доме стрелка нашли тайник с оружием и наркотикиPhoto27 января, 19:27 • 6772 просмотра
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы22:31 • 6558 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 39066 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 30264 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 44549 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 45144 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 37805 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Цукерберг
Николас Мадуро
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Китай
Франция
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 14344 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 14597 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 22246 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 26594 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 34044 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Шахед-136

ВМС США массово внедряют 3D-печать деталей и элементов на боевых кораблях

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Военно-морские силы США перешли к использованию 3D-печати деталей на авианосцах, подводных лодках и эсминцах, сократив сроки изготовления компонентов на 70%. Это позволило устанавливать напечатанные детали, включая 450-килограммовый клапанный коллектор, на боевые корабли.

ВМС США массово внедряют 3D-печать деталей и элементов на боевых кораблях
Фото Скотта Кертиса

Военно-морские силы США завершили стратегический переход к полноценному использованию аддитивных технологий в открытом море. Теперь детали, напечатанные на 3D-принтерах, штатно устанавливаются на авианосцы, подводные лодки и эсминцы, что позволило сократить сроки изготовления критических компонентов на 70%. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Командование морских систем ВМС (NAVSEA) подтвердило, что 3D-печать перестала быть экспериментальной методикой и стала частью регулярной цепочки поставок. Ключевым достижением стала установка на атомный авианосец массивного металлического клапанного коллектора весом 450 кг, изготовленного компанией Huntington Ingalls Industries. Это самая сложная деталь такого размера, когда-либо напечатанная для американского флота.

Французское командование признало войну в Украине "реальной лабораторией современной войны" и внедряет увиденные технологии18.01.26, 02:40 • 213104 просмотра

Параллельно прорыв произошел и в подводном флоте: на субмарину класса "Вирджиния" установили металлический компонент, напечатанный аддитивным способом. Эксперты отмечают, что успешное использование таких деталей в глубоководных операциях подтверждает их соответствие самым строгим военным стандартам надежности.

Автономность флота и новые ограничения

Благодаря установке промышленных принтеров непосредственно на борту кораблей (в частности на авианосце USS Bataan), экипажи получили возможность самостоятельно изготавливать запчасти, не дожидаясь поставок с берега. Например, изготовление клапанов для эсминцев теперь занимает 8-9 недель вместо традиционных 29.

То, что начиналось как проверка концепции, быстро превратилось в ощутимый результат, который повышает эффективность судостроения

— отметили в Huntington Ingalls Industries.

Стоит отметить, что на фоне успехов технологии президент Дональд Трамп в декабре 2025 года подписал Закон о национальной обороне (NDAA), который признает 3D-принтеры стратегически чувствительной инфраструктурой. Новые правила ограничивают закупку оборудования у производителей, находящихся под контролем иностранных государств, с целью защиты технологических секретов американского флота.

Проверенный боем: ударный дрон Nightmare FPV, использовавшийся в Украине, одобрен для армии США03.12.25, 17:16 • 3664 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Военно-морской флот США
Дональд Трамп