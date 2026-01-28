ВМС США массово внедряют 3D-печать деталей и элементов на боевых кораблях

Фото Скотта Кертиса

Военно-морские силы США завершили стратегический переход к полноценному использованию аддитивных технологий в открытом море. Теперь детали, напечатанные на 3D-принтерах, штатно устанавливаются на авианосцы, подводные лодки и эсминцы, что позволило сократить сроки изготовления критических компонентов на 70%. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Командование морских систем ВМС (NAVSEA) подтвердило, что 3D-печать перестала быть экспериментальной методикой и стала частью регулярной цепочки поставок. Ключевым достижением стала установка на атомный авианосец массивного металлического клапанного коллектора весом 450 кг, изготовленного компанией Huntington Ingalls Industries. Это самая сложная деталь такого размера, когда-либо напечатанная для американского флота.

Параллельно прорыв произошел и в подводном флоте: на субмарину класса "Вирджиния" установили металлический компонент, напечатанный аддитивным способом. Эксперты отмечают, что успешное использование таких деталей в глубоководных операциях подтверждает их соответствие самым строгим военным стандартам надежности.

Автономность флота и новые ограничения

Благодаря установке промышленных принтеров непосредственно на борту кораблей (в частности на авианосце USS Bataan), экипажи получили возможность самостоятельно изготавливать запчасти, не дожидаясь поставок с берега. Например, изготовление клапанов для эсминцев теперь занимает 8-9 недель вместо традиционных 29.

То, что начиналось как проверка концепции, быстро превратилось в ощутимый результат, который повышает эффективность судостроения — отметили в Huntington Ingalls Industries.

Стоит отметить, что на фоне успехов технологии президент Дональд Трамп в декабре 2025 года подписал Закон о национальной обороне (NDAA), который признает 3D-принтеры стратегически чувствительной инфраструктурой. Новые правила ограничивают закупку оборудования у производителей, находящихся под контролем иностранных государств, с целью защиты технологических секретов американского флота.

