NYT: катер, зашедший в воды Кубы, не принадлежал Береговой охране или ВМС США
Киев • УНН
Скоростной катер, зашедший в воды Кубы, не принадлежал Береговой охране или ВМС США. Это подтвердили обновленные разведывательные данные, по словам корреспондента The New York Times.
Катер, зашедший в воды Кубы, не принадлежал Береговой охране или ВМС США. Об этом сообщил корреспондент The New York Times Эрик Шмитт, информирует УНН.
Подробности
По его информации, скоростной катер был частью флотилии из неопределенного количества лодок.
Обновленные разведывательные данные подтверждают, что атакован был только один катер. Судно не принадлежало Береговой охране США или ВМС, у которых, по словам американского чиновника, не было никаких лодок в районе стрельбы
Напомним
Накануне катер под флагом США вторгся в воды Кубы 25 февраля 2026 года и открыл огонь по кубинским военнослужащим, ранив командира. В результате столкновения погибли "четыре агрессора, шестеро получили ранения".
