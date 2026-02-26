NYT: катер, зашедший в воды Кубы, не принадлежал Береговой охране или ВМС США

$43.260.03
50.970.04
ukenru
19:42 • 5732 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38 • 12103 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 14624 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 14245 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 14392 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 14001 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 25725 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18104 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17480 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 33082 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.6м/с
81%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актер Мартин Шорт потерял дочь. Женщина ушла из жизни в результате самоубийства25 февраля, 15:23 • 5060 просмотра
Гибель мужчины в Днепре и задержание подозреваемых из ТЦК - озвучены новые детали25 февраля, 15:37 • 7268 просмотра
Орбан объявил о размещении военных у электростанций из-за остановки поставок нефти25 февраля, 15:51 • 8524 просмотра
САП и НАБУ разоблачили новую схему завладения государственными средствами в Минюсте18:00 • 4762 просмотра
Украина вышла из ряда соглашений СНГ, включая объединенную систему ПВО18:56 • 10340 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 25725 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 33083 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 54409 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 64020 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 82028 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Испания
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 23461 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 27153 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 30127 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 33108 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 41265 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times

NYT: катер, зашедший в воды Кубы, не принадлежал Береговой охране или ВМС США

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Скоростной катер, зашедший в воды Кубы, не принадлежал Береговой охране или ВМС США. Это подтвердили обновленные разведывательные данные, по словам корреспондента The New York Times.

NYT: катер, зашедший в воды Кубы, не принадлежал Береговой охране или ВМС США

Катер, зашедший в воды Кубы, не принадлежал Береговой охране или ВМС США. Об этом сообщил корреспондент The New York Times Эрик Шмитт, информирует УНН.

Подробности

По его информации, скоростной катер был частью флотилии из неопределенного количества лодок.

Обновленные разведывательные данные подтверждают, что атакован был только один катер. Судно не принадлежало Береговой охране США или ВМС, у которых, по словам американского чиновника, не было никаких лодок в районе стрельбы

- отметил журналист.

Напомним

Накануне катер под флагом США вторгся в воды Кубы 25 февраля 2026 года и открыл огонь по кубинским военнослужащим, ранив командира. В результате столкновения погибли "четыре агрессора, шестеро получили ранения".

Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США10.02.26, 01:37 • 51717 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
The New York Times
Военно-морской флот США
Соединённые Штаты