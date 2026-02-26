NYT: катер, зашедший в воды Кубы, не принадлежал Береговой охране или ВМС США

Катер, зашедший в воды Кубы, не принадлежал Береговой охране или ВМС США. Об этом сообщил корреспондент The New York Times Эрик Шмитт, информирует УНН.

По его информации, скоростной катер был частью флотилии из неопределенного количества лодок.

Обновленные разведывательные данные подтверждают, что атакован был только один катер. Судно не принадлежало Береговой охране США или ВМС, у которых, по словам американского чиновника, не было никаких лодок в районе стрельбы