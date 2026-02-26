NYT: катер, що зайшов у води Куби, не належав Береговій охороні або ВМС США

Катер, що зайшов у води Куби, не належав Береговій охороні або ВМС США. Про це повідомив кореспондент The New York Times Ерік Шмітт, інформує УНН.

За його інформацією, швидкісний катер був частиною флотилії з невизначеної кількості човнів.

Оновлені розвідувальні дані підтверджують, що атаковано було лише один катер. Судно не належало Береговій охороні США чи ВМС, які, за словами американського чиновника, не мали жодних човнів у районі стрілянини