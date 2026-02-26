NYT: катер, що зайшов у води Куби, не належав Береговій охороні або ВМС США
Київ • УНН
Швидкісний катер, що зайшов у води Куби, не належав Береговій охороні або ВМС США. Це підтвердили оновлені розвідувальні дані, за словами кореспондента The New York Times.
Деталі
За його інформацією, швидкісний катер був частиною флотилії з невизначеної кількості човнів.
Оновлені розвідувальні дані підтверджують, що атаковано було лише один катер. Судно не належало Береговій охороні США чи ВМС, які, за словами американського чиновника, не мали жодних човнів у районі стрілянини
Нагадаємо
Напередодні катер під прапором США вторгся у води Куби 25 лютого 2026 року та відкрив вогонь по кубинських військовослужбовцях, поранивши командира. Внаслідок зіткнення загинули "чотири агресори, шестеро отримали поранення".
