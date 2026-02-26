NYT: катер, що зайшов у води Куби, не належав Береговій охороні або ВМС США

$43.260.03
19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Актор Мартін Шорт втратив доньку. Жінка пішла із життя внаслідок самогубства. 25 лютого, 15:23
Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі. 25 лютого, 15:37
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти. 25 лютого, 15:51
САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті. 18:00
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО. 18:56
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу. 23 лютого, 14:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Іспанія
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті. 24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом. 24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну. 24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом. 24 лютого, 12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку. 23 лютого, 21:02
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Instagram

NYT: катер, що зайшов у води Куби, не належав Береговій охороні або ВМС США

Київ • УНН

 18 перегляди

Швидкісний катер, що зайшов у води Куби, не належав Береговій охороні або ВМС США. Це підтвердили оновлені розвідувальні дані, за словами кореспондента The New York Times.

NYT: катер, що зайшов у води Куби, не належав Береговій охороні або ВМС США

Катер, що зайшов у води Куби, не належав Береговій охороні або ВМС США. Про це повідомив кореспондент The New York Times Ерік Шмітт, інформує УНН.

Деталі

За його інформацією, швидкісний катер був частиною флотилії з невизначеної кількості човнів.

Оновлені розвідувальні дані підтверджують, що атаковано було лише один катер. Судно не належало Береговій охороні США чи ВМС, які, за словами американського чиновника, не мали жодних човнів у районі стрілянини

- зазначив журналіст.

Нагадаємо

Напередодні катер під прапором США вторгся у води Куби 25 лютого 2026 року та відкрив вогонь по кубинських військовослужбовцях, поранивши командира. Внаслідок зіткнення загинули "чотири агресори, шестеро отримали поранення".

Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США. 10.02.26, 01:37

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
The New York Times
Військово-морські сили США
Сполучені Штати Америки