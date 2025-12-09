Пентагон выбирает платформу искусственного интеллекта Gemini от Google для миллионов своих сотрудников
Киев • УНН
Министерство обороны США выбрало систему Gemini for Government от Alphabet Inc. для обеспечения возможностей искусственного интеллекта для своих гражданских и военных сотрудников. Эта платформа, известная как GenAI.mil, поможет военным быстро анализировать видео и изображения.
Министерство обороны США выбрало систему Gemini for Government от компании Alphabet Inc. для обеспечения возможностей искусственного интеллекта для примерно трех миллионов своих гражданских и военных сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Новая платформа, известная как GenAI.mil, разработана для того, чтобы положить начало "изменениям культуры, управляемым искусственным интеллектом, которые будут доминировать на цифровом поле боя в течение многих лет", говорится в заявлении Пентагона. Министр обороны Пит Хегсет в видео, опубликованном во вторник, подчеркнул, что программное обеспечение поможет военным быстро анализировать видео и изображения.
Хегсет требует от крупных подрядчиков оборонной отрасли США ускорить разработку оружия08.11.25, 15:42 • 4807 просмотров
Будущее американской войны уже здесь, и оно пишется как ИИ
Google уже предоставляет возможности искусственного интеллекта ВМС США, ВВС и Подразделению оборонных инноваций Пентагона. Стоит отметить, что другие известные компании по искусственному интеллекту, включая OpenAI, xAI Илона Маска и Anthropic PBC, также получили аналогичные контракты от оборонного ведомства США.
Пентагон изучает применение автономных систем вооружений в Украине для будущих операций - Хегсет07.12.25, 05:24 • 13142 просмотра