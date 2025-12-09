Пентагон обирає платформу штучного інтелекту Gemini від Google для мільйонів своїх співробітників
Міністерство оборони США обрало систему Gemini for Government від Alphabet Inc. для забезпечення можливостей штучного інтелекту для своїх цивільних та військових співробітників. Ця платформа, відома як GenAI.mil, допоможе військовим швидко аналізувати відео та зображення.
Міністерство оборони США обрало систему Gemini for Government від компанії Alphabet Inc. для забезпечення можливостей штучного інтелекту для приблизно трьох мільйонів своїх цивільних та військових співробітників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Нова платформа, відома як GenAI.mil, розроблена для того, щоб започаткувати "зміни культури, керовані штучним інтелектом, які домінуватимуть на цифровому полі бою протягом багатьох років", йдеться у заяві Пентагону. Міністр оборони Піт Гегсет у відео, опублікованому у вівторок, підкреслив, що програмне забезпечення допоможе військовим швидко аналізувати відео та зображення.
Майбутнє американської війни вже тут, і воно пишеться як ШІ
Google вже надає можливості штучного інтелекту ВМС США, ВПС та Підрозділу оборонних інновацій Пентагону. Варто зазначити, що інші відомі компанії зі штучного інтелекту, включаючи OpenAI, xAI Ілона Маска та Anthropic PBC, також отримали аналогічні контракти від оборонного відомства США.
