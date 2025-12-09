Пентагон обирає платформу штучного інтелекту Gemini від Google для мільйонів своїх співробітників

49.020.03
ukenru
15:34 • 13115 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 16967 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 17403 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 24997 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 31879 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 45687 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28336 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30752 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40790 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 34436 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.6м/с
91%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto9 грудня, 08:11 • 23292 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 23087 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську9 грудня, 09:24 • 19537 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо9 грудня, 09:55 • 22055 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 20516 перегляди
Публікації
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 13115 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 20579 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 31879 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 45687 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 61250 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Джо Байден
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят16:25 • 1474 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 23128 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 26821 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 63437 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 68989 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Опалення

Пентагон обирає платформу штучного інтелекту Gemini від Google для мільйонів своїх співробітників

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Міністерство оборони США обрало систему Gemini for Government від Alphabet Inc. для забезпечення можливостей штучного інтелекту для своїх цивільних та військових співробітників. Ця платформа, відома як GenAI.mil, допоможе військовим швидко аналізувати відео та зображення.

Пентагон обирає платформу штучного інтелекту Gemini від Google для мільйонів своїх співробітників

Міністерство оборони США обрало систему Gemini for Government від компанії Alphabet Inc. для забезпечення можливостей штучного інтелекту для приблизно трьох мільйонів своїх цивільних та військових співробітників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нова платформа, відома як GenAI.mil, розроблена для того, щоб започаткувати "зміни культури, керовані штучним інтелектом, які домінуватимуть на цифровому полі бою протягом багатьох років", йдеться у заяві Пентагону. Міністр оборони Піт Гегсет у відео, опублікованому у вівторок, підкреслив, що програмне забезпечення допоможе військовим швидко аналізувати відео та зображення. 

Гегсет вимагає від великих підрядників оборонної галузі США прискорити розробку зброї08.11.25, 15:42 • 4807 переглядiв

Майбутнє американської війни вже тут, і воно пишеться як ШІ 

– зазначив Гегсет.

Google вже надає можливості штучного інтелекту ВМС США, ВПС та Підрозділу оборонних інновацій Пентагону. Варто зазначити, що інші відомі компанії зі штучного інтелекту, включаючи OpenAI, xAI Ілона Маска та Anthropic PBC, також отримали аналогічні контракти від оборонного відомства США.

Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет07.12.25, 05:24 • 13142 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаТехнології
Техніка
Війна в Україні
Alphabet
Повітряні сили США
OpenAI
Військово-морські сили США
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Україна