Пентагон обирає платформу штучного інтелекту Gemini від Google для мільйонів своїх співробітників

Міністерство оборони США обрало систему Gemini for Government від компанії Alphabet Inc. для забезпечення можливостей штучного інтелекту для приблизно трьох мільйонів своїх цивільних та військових співробітників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Нова платформа, відома як GenAI.mil, розроблена для того, щоб започаткувати "зміни культури, керовані штучним інтелектом, які домінуватимуть на цифровому полі бою протягом багатьох років", йдеться у заяві Пентагону. Міністр оборони Піт Гегсет у відео, опублікованому у вівторок, підкреслив, що програмне забезпечення допоможе військовим швидко аналізувати відео та зображення.

