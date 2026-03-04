Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля Шрі-Ланки - Reuters

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
12:44 • 2562 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 12974 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 40424 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 70053 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 59806 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 64021 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 59931 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34198 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28410 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26234 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Популярнi новини
Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по ІрануPhoto4 березня, 04:30 • 13437 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 16038 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом08:29 • 15788 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 68518 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 90123 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 88132 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Віталій Кім
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ліван
УНН Lite
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 3932 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 26455 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 34443 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 38597 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 46849 перегляди
Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля Шрі-Ланки - Reuters

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля узбережжя Шрі-Ланки. В результаті інциденту 32 людини врятовано, щонайменше 101 зникла безвісти.

Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля Шрі-Ланки - Reuters

Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля узбережжя Шрі-Ланки, з посиланням на трьох чиновників повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля берегів Шрі-Ланки", повідомили агентству Reuters три офіційні особи.

Як повідомлялося раніше, іранський військовий корабель затонув біля узбережжя Шрі-Ланки.

Влада Шрі-Ланки заявила, що врятувала 32 особи, які перебували на борту, та витягла з моря кілька тіл.

Джерела у ВМС та міністерстві оборони Шрі-Ланки повідомили, що судно було атаковано субмариною, і щонайменше 101 людина зникла безвісти внаслідок інциденту, який стався біля узбережжя Індійського океану Шрі-Ланки. Джерела в обороні заявили, що на той час не було зрозуміло, хто атакував корабель.

Один з найновіших військових кораблів Ірану затонув біля узбережжя Шрі-Ланки, міг бути уражений - ЗМІ04.03.26, 13:53 • 2438 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Сутички
Шрі-Ланка
Reuters
Сполучені Штати Америки
Іран