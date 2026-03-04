Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля Шрі-Ланки - Reuters
Київ • УНН
Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля узбережжя Шрі-Ланки. В результаті інциденту 32 людини врятовано, щонайменше 101 зникла безвісти.
Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля узбережжя Шрі-Ланки, з посиланням на трьох чиновників повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Військові США завдали удару по іранському військовому кораблю біля берегів Шрі-Ланки", повідомили агентству Reuters три офіційні особи.
Як повідомлялося раніше, іранський військовий корабель затонув біля узбережжя Шрі-Ланки.
Влада Шрі-Ланки заявила, що врятувала 32 особи, які перебували на борту, та витягла з моря кілька тіл.
Джерела у ВМС та міністерстві оборони Шрі-Ланки повідомили, що судно було атаковано субмариною, і щонайменше 101 людина зникла безвісти внаслідок інциденту, який стався біля узбережжя Індійського океану Шрі-Ланки. Джерела в обороні заявили, що на той час не було зрозуміло, хто атакував корабель.
