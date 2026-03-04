Один з найновіших військових кораблів Ірану затонув біля узбережжя Шрі-Ланки, міг бути уражений - ЗМІ

Іранський корабель затонув сьогодні біля узбережжя Шрі-Ланки, судно є одним із найновіших військових кораблів Ірану, повідомляє Reuters та AP, пише УНН.

Деталі

"Іранський військовий корабель затонув біля узбережжя Шрі-Ланки", - повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Шрі-Ланки Віджіта Герат повідомив парламенту, що військово-морські сили Шрі-Ланки отримали інформацію про те, що корабель IRIS Dena зі 180 людьми на борту зазнав лиха, і що острівна держава направила кораблі та літаки повітряних сил на рятувальну місію.

Reuters з посиланням на джерела у ВМС та міністерстві оборони Шрі-Ланки повідомило, що "судно було атаковано субмариною, і щонайменше 101 людина зникла безвісти внаслідок інциденту, який стався біля узбережжя Індійського океану Шрі-Ланки".

"Джерела в обороні заявили, що незрозуміло, хто атакував корабель", - вказує Reuters.

Водночас речник ВМС Шрі-Ланки, як вказано, заявив, що повідомлення про 101 зниклу безвісти людину не відповідає дійсності, і відкинув будь-які повідомлення про причину затоплення корабля. Він додав, що сили Шрі-Ланки також не спостерігали жодних інших кораблів чи літаків у районі інциденту.

Високопоставлений чиновник Шрі-Ланки заявив, що 32 особи були врятовані з потопаючого іранського військового корабля біля південного узбережжя Шрі-Ланки і були госпіталізовані. Доктор Аніл Джасінгхе, високопоставлений чиновник міністерства охорони здоров'я, каже, що один з них перебуває у критичному стані, семеро отримують невідкладну допомогу, а інші лікуються від незначних травм.

"Іранське судно, яке тонуло біля Шрі-Ланки, IRIS Dena, є одним із найновіших військових кораблів Ірану", - ідеться у публікації AP.

Фрегат, як вказано, був центральною частиною міжнародного туру двох кораблів у 2023 році, який включав заходи в порти таких країн, як Південна Африка та Бразилія. Його супроводжував допоміжний корабель IRIS Makran, переобладнаний нафтовий танкер.

Міністерство фінансів США включило обидва кораблі до санкційного списку у лютому 2023 року разом із вісьмома керівниками іранського виробника безпілотників, який постачав зброю росії для використання проти цивільних цілей в Україні.

