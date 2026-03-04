$43.450.22
Ексклюзив
12:44 • 1140 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 11707 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 38872 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 68500 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 58412 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 63097 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 59320 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 33940 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28333 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26129 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Один з найновіших військових кораблів Ірану затонув біля узбережжя Шрі-Ланки, міг бути уражений - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2128 перегляди

Іранський військовий корабель IRIS Dena затонув біля узбережжя Шрі-Ланки. Врятовано 32 особи, один знаходиться у критичному стані.

Один з найновіших військових кораблів Ірану затонув біля узбережжя Шрі-Ланки, міг бути уражений - ЗМІ

Іранський корабель затонув сьогодні біля узбережжя Шрі-Ланки, судно є одним із найновіших військових кораблів Ірану, повідомляє Reuters та AP, пише УНН.

Деталі

"Іранський військовий корабель затонув біля узбережжя Шрі-Ланки", - повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Шрі-Ланки Віджіта Герат повідомив парламенту, що військово-морські сили Шрі-Ланки отримали інформацію про те, що корабель IRIS Dena зі 180 людьми на борту зазнав лиха, і що острівна держава направила кораблі та літаки повітряних сил на рятувальну місію.

Reuters з посиланням на джерела у ВМС та міністерстві оборони Шрі-Ланки повідомило, що "судно було атаковано субмариною, і щонайменше 101 людина зникла безвісти внаслідок інциденту, який стався біля узбережжя Індійського океану Шрі-Ланки".

"Джерела в обороні заявили, що незрозуміло, хто атакував корабель", - вказує Reuters.

Водночас речник ВМС Шрі-Ланки, як вказано, заявив, що повідомлення про 101 зниклу безвісти людину не відповідає дійсності, і відкинув будь-які повідомлення про причину затоплення корабля. Він додав, що сили Шрі-Ланки також не спостерігали жодних інших кораблів чи літаків у районі інциденту.

Високопоставлений чиновник Шрі-Ланки заявив, що 32 особи були врятовані з потопаючого іранського військового корабля біля південного узбережжя Шрі-Ланки і були госпіталізовані. Доктор Аніл Джасінгхе, високопоставлений чиновник міністерства охорони здоров'я, каже, що один з них перебуває у критичному стані, семеро отримують невідкладну допомогу, а інші лікуються від незначних травм.

"Іранське судно, яке тонуло біля Шрі-Ланки, IRIS Dena, є одним із найновіших військових кораблів Ірану", - ідеться у публікації AP.

Фрегат, як вказано, був центральною частиною міжнародного туру двох кораблів у 2023 році, який включав заходи в порти таких країн, як Південна Африка та Бразилія. Його супроводжував допоміжний корабель IRIS Makran, переобладнаний нафтовий танкер.

Міністерство фінансів США включило обидва кораблі до санкційного списку у лютому 2023 року разом із вісьмома керівниками іранського виробника безпілотників, який постачав зброю росії для використання проти цивільних цілей в Україні.

Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом04.03.26, 10:29 • 14527 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Санкції
Війна в Україні
Шрі-Ланка
Міністерство фінансів США
Бразилія
Південно-Африканська Республіка
Україна
Іран