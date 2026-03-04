Один из новейших военных кораблей Ирана затонул у побережья Шри-Ланки, мог быть поражен - СМИ

Иранский корабль затонул сегодня у побережья Шри-Ланки, судно является одним из новейших военных кораблей Ирана, сообщают Reuters и AP, пишет УНН.

Детали

"Иранский военный корабль затонул у побережья Шри-Ланки", - сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил парламенту, что военно-морские силы Шри-Ланки получили информацию о том, что корабль IRIS Dena со 180 людьми на борту потерпел бедствие, и что островное государство направило корабли и самолеты воздушных сил на спасательную миссию.

Reuters со ссылкой на источники в ВМС и министерстве обороны Шри-Ланки сообщило, что "судно было атаковано субмариной, и по меньшей мере 101 человек пропал без вести в результате инцидента, который произошел у побережья Индийского океана Шри-Ланки".

"Источники в обороне заявили, что непонятно, кто атаковал корабль", - указывает Reuters.

В то же время представитель ВМС Шри-Ланки, как указано, заявил, что сообщения о 101 пропавшем без вести человеке не соответствуют действительности, и отверг любые сообщения о причине затопления корабля. Он добавил, что силы Шри-Ланки также не наблюдали никаких других кораблей или самолетов в районе инцидента.

Высокопоставленный чиновник Шри-Ланки заявил, что 32 человека были спасены с тонущего иранского военного корабля у южного побережья Шри-Ланки и были госпитализированы. Доктор Анил Джасингхе, высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения, говорит, что один из них находится в критическом состоянии, семеро получают неотложную помощь, а остальные лечатся от незначительных травм.

"Иранское судно, которое тонуло у Шри-Ланки, IRIS Dena, является одним из новейших военных кораблей Ирана", - говорится в публикации AP.

Фрегат, как указано, был центральной частью международного тура двух кораблей в 2023 году, который включал мероприятия в порты таких стран, как Южная Африка и Бразилия. Его сопровождал вспомогательный корабль IRIS Makran, переоборудованный нефтяной танкер.

Министерство финансов США включило оба корабля в санкционный список в феврале 2023 года вместе с восемью руководителями иранского производителя беспилотников, который поставлял оружие россии для использования против гражданских целей в Украине.

