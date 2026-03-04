Один из новейших военных кораблей Ирана затонул у побережья Шри-Ланки, мог быть поражен - СМИ

$43.450.22
Эксклюзив
12:44 • 48 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 10841 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 37653 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 67303 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 57310 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 62275 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 58817 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 33679 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28279 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 26060 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Соглашения по Украине без участия европейцев не будет - Мерц после встречи с Трампом4 марта, 03:01 • 15493 просмотра
Скандал вокруг МПК: Андрей Сибига обвинил Комитет в подрыве территориальной целостности Украины4 марта, 04:03 • 6374 просмотра
Китай определил "пять уроков" после ударов США и Израиля по ИрануPhoto4 марта, 04:30 • 11154 просмотра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения08:18 • 13655 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время08:29 • 13340 просмотра
публикации
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 4946 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 4978 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 66127 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 87899 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 85984 просмотра
УНН Lite
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 1828 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 24976 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 33105 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 37312 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 45624 просмотра
Один из новейших военных кораблей Ирана затонул у побережья Шри-Ланки, мог быть поражен - СМИ

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

Иранский военный корабль IRIS Dena затонул у побережья Шри-Ланки. Спасены 32 человека, один находится в критическом состоянии.

Один из новейших военных кораблей Ирана затонул у побережья Шри-Ланки, мог быть поражен - СМИ

Иранский корабль затонул сегодня у побережья Шри-Ланки, судно является одним из новейших военных кораблей Ирана, сообщают Reuters и AP, пишет УНН.

Детали

"Иранский военный корабль затонул у побережья Шри-Ланки", - сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил парламенту, что военно-морские силы Шри-Ланки получили информацию о том, что корабль IRIS Dena со 180 людьми на борту потерпел бедствие, и что островное государство направило корабли и самолеты воздушных сил на спасательную миссию.

Reuters со ссылкой на источники в ВМС и министерстве обороны Шри-Ланки сообщило, что "судно было атаковано субмариной, и по меньшей мере 101 человек пропал без вести в результате инцидента, который произошел у побережья Индийского океана Шри-Ланки".

"Источники в обороне заявили, что непонятно, кто атаковал корабль", - указывает Reuters.

В то же время представитель ВМС Шри-Ланки, как указано, заявил, что сообщения о 101 пропавшем без вести человеке не соответствуют действительности, и отверг любые сообщения о причине затопления корабля. Он добавил, что силы Шри-Ланки также не наблюдали никаких других кораблей или самолетов в районе инцидента.

Высокопоставленный чиновник Шри-Ланки заявил, что 32 человека были спасены с тонущего иранского военного корабля у южного побережья Шри-Ланки и были госпитализированы. Доктор Анил Джасингхе, высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения, говорит, что один из них находится в критическом состоянии, семеро получают неотложную помощь, а остальные лечатся от незначительных травм.

"Иранское судно, которое тонуло у Шри-Ланки, IRIS Dena, является одним из новейших военных кораблей Ирана", - говорится в публикации AP.

Фрегат, как указано, был центральной частью международного тура двух кораблей в 2023 году, который включал мероприятия в порты таких стран, как Южная Африка и Бразилия. Его сопровождал вспомогательный корабль IRIS Makran, переоборудованный нефтяной танкер.

Министерство финансов США включило оба корабля в санкционный список в феврале 2023 года вместе с восемью руководителями иранского производителя беспилотников, который поставлял оружие россии для использования против гражданских целей в Украине.

Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время04.03.26, 10:29 • 13432 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Шри-Ланка
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Бразилия
Южная Африка
Украина
Иран