В Киеве экстренные отключения света охватили весь город
Киев • УНН
В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий масштабной атаки и перегрузки сетей. Графики отключений не действуют, жителей просят экономить электроэнергию.
В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
Киев: из-за последствий масштабной атаки и перегрузки сетей в городе введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют
Ранее на экстренных отключениях был левый берег Киева, на правом берегу действовали графики.
"Если у вас есть свет, просим пользоваться мощными электроприборами по очереди. Любая экономия помогает избегать локальных аварий", - подчеркнули в компании.
