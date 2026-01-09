В Киеве экстренные отключения света охватили весь город

В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Киев: из-за последствий масштабной атаки и перегрузки сетей в городе введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют - сообщили в ДТЭК.

Ранее на экстренных отключениях был левый берег Киева, на правом берегу действовали графики.

Левый берег Киева перевели на экстренные отключения света после атаки рф

"Если у вас есть свет, просим пользоваться мощными электроприборами по очереди. Любая экономия помогает избегать локальных аварий", - подчеркнули в компании.

