Левый берег Киева перевели на экстренные отключения света после атаки рф

Экстренные отключения введены на левом берегу Киева после массированной атаки рф, сообщили в энергокомпании ДТЭК в пятницу, пишет УНН.

Левый берег Киева: из-за массированной атаки применены экстренные отключения. На правом берегу продолжают действовать графики - сообщили в ДТЭК.

Как отмечается, энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян.

"В первую очередь стараемся запитать критическую инфраструктуру столицы", - говорится в сообщении.

В КГГА при этом указали, что есть изменения в движении общественного транспорта.

"Из-за нарушений в работе энергосистемы, вызванных обстрелом, на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов", - указали в КГГА и предоставили список.

Также изменены интервалы движения на "красной" линии метрополитена из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела.

"Сейчас время ожидания поезда на между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" составляет 3:30-3:45 мин. Движение поездов на наземном участке красной линии между станциями "Днепр" – "Лесная" остается приостановленным", - сообщили в КГГА.

Атака рф на Киев: число пострадавших возросло до 24, среди них медики и спасатели