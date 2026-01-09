Левый берег Киева перевели на экстренные отключения света после атаки рф
Киев • УНН
На левом берегу Киева введены экстренные отключения электроэнергии после массированной атаки рф. Энергетики работают над восстановлением света и тепла, приоритет – критическая инфраструктура.
Экстренные отключения введены на левом берегу Киева после массированной атаки рф, сообщили в энергокомпании ДТЭК в пятницу, пишет УНН.
Левый берег Киева: из-за массированной атаки применены экстренные отключения. На правом берегу продолжают действовать графики
Как отмечается, энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян.
"В первую очередь стараемся запитать критическую инфраструктуру столицы", - говорится в сообщении.
В КГГА при этом указали, что есть изменения в движении общественного транспорта.
"Из-за нарушений в работе энергосистемы, вызванных обстрелом, на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов", - указали в КГГА и предоставили список.
Также изменены интервалы движения на "красной" линии метрополитена из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела.
"Сейчас время ожидания поезда на между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" составляет 3:30-3:45 мин. Движение поездов на наземном участке красной линии между станциями "Днепр" – "Лесная" остается приостановленным", - сообщили в КГГА.
