Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Україна застосувала санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога та сприяють обходу санкцій, відповідні укази підписав Президент України Володимир Зеленський, повідомили в ОП у суботу, пише УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога, сприяють обходу санкцій, здійснюють незаконну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях і брали участь у будівництві Керченського мосту. До санкційного пакету щодо ВПК увійшло 26 фізичних і 31 юридична особа. Серед них компанії, що виробляють підводні, надводні і повітряні безекіпажні роботизовані комплекси та програмне забезпечення до них - повідомили в ОП.

До цього списку, як вказано, увійшли і компанії, які виробляють та обслуговують різну зброю: засоби РЕБ, системи озброєння ППО, броньовану техніку, підводні човни, кораблі, судна допоміжного флоту, портову техніку й деталі до них.

"Крім того, санкції застосовані проти підприємств авіабудівної галузі – виробників та ремонтників деталей для вертольотів сімейства Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-14", - ідеться у повідомленні.

Ще одне санкційне рішення, як зазначається, стосується 7 фізичних і 11 юридичних осіб. "Це компанії та їхні керівники, які сприяють обходу санкцій. Серед них – виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та "Іскандер-К". Також до цього списку увійшли компанії, які незаконно займаються підприємництвом на тимчасово окупованих територіях та причетні до будівництва Кримського мосту", - повідомили в ОП.

Україна, як вказано, передасть партнерам усю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

"Ці санкції б’ють по ядру російського військово-промислового комплексу, від виробників озброєнь і критичних компонентів до мереж, які забезпечують обхід санкцій. Ми послідовно закриваємо ланки, включно з діяльністю на тимчасово окупованих територіях. Тиск буде лише посилюватися – як з нашого боку, так і разом із партнерами", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

