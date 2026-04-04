Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских субъектов, обеспечивающих ВПК врага, способствующих обходу санкций, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и участвовавших в строительстве Керченского моста. В санкционный пакет по ВПК вошло 26 физических и 31 юридическое лицо. Среди них компании, производящие подводные, надводные и воздушные безэкипажные роботизированные комплексы и программное обеспечение к ним