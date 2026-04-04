Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Киев • УНН
Под ограничения попали 33 физических и 42 юридических лица, обеспечивающих ВПК РФ. Санкции касаются производителей дронов, ракет Х-101 и систем ПВО.
Украина применила санкции против российских субъектов, обеспечивающих ВПК врага и способствующих обходу санкций, соответствующие указы подписал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в ОП в субботу, пишет УНН.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских субъектов, обеспечивающих ВПК врага, способствующих обходу санкций, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и участвовавших в строительстве Керченского моста. В санкционный пакет по ВПК вошло 26 физических и 31 юридическое лицо. Среди них компании, производящие подводные, надводные и воздушные безэкипажные роботизированные комплексы и программное обеспечение к ним
В этот список, как указано, вошли и компании, которые производят и обслуживают различное оружие: средства РЭБ, системы вооружения ПВО, бронированную технику, подводные лодки, корабли, суда вспомогательного флота, портовую технику и детали к ним.
"Кроме того, санкции применены против предприятий авиастроительной отрасли – производителей и ремонтников деталей для вертолетов семейства Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-172, Ми-14", - говорится в сообщении.
Еще одно санкционное решение, как отмечается, касается 7 физических и 11 юридических лиц. "Это компании и их руководители, которые способствуют обходу санкций. Среди них – производители деталей к ракетам Х-101, Х-59М2/М2А и "Искандер-К". Также в этот список вошли компании, которые незаконно занимаются предпринимательством на временно оккупированных территориях и причастны к строительству Крымского моста", - сообщили в ОП.
Украина, как указано, передаст партнерам всю необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.
"Эти санкции бьют по ядру российского военно-промышленного комплекса, от производителей вооружений и критических компонентов до сетей, которые обеспечивают обход санкций. Мы последовательно закрываем звенья, включая деятельность на временно оккупированных территориях. Давление будет только усиливаться – как с нашей стороны, так и вместе с партнерами", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
