У рф розбився військовий Ан-12: екіпаж літака загинув
Київ • УНН
У кемеровській області рф військовий Ан-12 загорівся в повітрі та вибухнув під час падіння. Попередньо загинули всі, хто був на борту.
У вівторок, 17 листопада, в кемеровській області росії розбився військово-транспортний літак Ан-12 повітряно-космічних військ рф. Про це повідомили місцеві Telegram-канали, передає УНН.
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За попередніми даними, літак загорівся ще в повітрі, після чого різко пішов у піке й вибухнув під час падіння. Авіакатастрофа сталася в районі села ягуново.
Повідомляється, що на борту перебувало 13 людей. За попередніми даними, всі вони загинули. Водночас, у російських "медіа" шириться інформація, що загиблих вже 17.
Нагадаємо
11 листопада російські медіа повідомили про падіння трьох бойових гвинтокрилів 11 листопада. Ймовірно, це були Мі-8, Мі-28 і Ка-52.