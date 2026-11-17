Атака рф на Київ: Північний і Південний мости пошкоджені, є перебої з водою, теплом і метро

Північний та Південний мости Києва закриті після удару рф: Кличко показав їх пошкодження

МВФ після місії в Україні продовжить переговори онлайн: угоди поки немає, на кону $1,6 млрд

Масштабні знеструмлення через нові атаки рф: у яких областях перебої зі світлом і аварійні відключення