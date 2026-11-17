Во вторник, 17 ноября, в кемеровской области россии разбился военно-транспортный самолёт Ан-12 воздушно-космических сил рф. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, передаёт УНН.

Детали

По предварительным данным, самолёт загорелся ещё в воздухе, после чего резко пошёл в пике и взорвался во время падения. Авиакатастрофа произошла в районе села ягуново.

Сообщается, что на борту находились 13 человек. По предварительным данным, все они погибли. В то же время в российских "медиа" распространяется информация, что погибших уже 17.

Напомним

11 ноября российские СМИ сообщили о падении трёх боевых вертолётов 11 ноября. Вероятно, это были Ми-8, Ми-28 и Ка-52.