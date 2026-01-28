Знищено 15 одиниць авіації рф на 5 аеродромах: бійці "Альфи" СБУ завдали збитків ворогу на понад 1 млрд доларів

Бійці підрозділу "Альфа" Центру спеціальних операцій Служби безпеки України за минулий рік атакували дронами 5 російських аеродромів та знищили 15 одиниць ворожої авіатехніки, склади з пальним і боєприпасами на загальну суму в понад 1 млрд доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

У Службі опублікували відео підтвердження однієї зі своїх успішних операцій.

Там повідомили про знищення:

11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31;

3 гвинтокрилів: Мі-28, Мі-26, Мі-8;

1 транспортного літака: Ан-26.

Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу. Але для спецпризначенців "Альфи" Служби безпеки України відстань давно не має значення - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у 2025 році за допомогою дронів Сили оборони України уразили майже 820 тисяч ворожих цілей, ліквідувавши понад 240 тисяч окупантів.