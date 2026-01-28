Знищено 15 одиниць авіації рф на 5 аеродромах: бійці "Альфи" СБУ завдали збитків ворогу на понад 1 млрд доларів
Київ • УНН
Бійці підрозділу "Альфа" СБУ атакували 5 російських аеродромів, знищивши 15 одиниць авіатехніки та склади на понад 1 млрд доларів. Серед знищеного – винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери та транспортний літак.
Деталі
У Службі опублікували відео підтвердження однієї зі своїх успішних операцій.
Там повідомили про знищення:
- 11 винищувачів і
бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31;
- 3 гвинтокрилів:
Мі-28, Мі-26, Мі-8;
- 1 транспортного літака:
Ан-26.
Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу. Але для спецпризначенців "Альфи" Служби безпеки України відстань давно не має значення
Нагадаємо
Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у 2025 році за допомогою дронів Сили оборони України уразили майже 820 тисяч ворожих цілей, ліквідувавши понад 240 тисяч окупантів.