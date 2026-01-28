$42.960.17
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йде
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Знищено 15 одиниць авіації рф на 5 аеродромах: бійці "Альфи" СБУ завдали збитків ворогу на понад 1 млрд доларів

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Бійці підрозділу "Альфа" СБУ атакували 5 російських аеродромів, знищивши 15 одиниць авіатехніки та склади на понад 1 млрд доларів. Серед знищеного – винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери та транспортний літак.

Знищено 15 одиниць авіації рф на 5 аеродромах: бійці "Альфи" СБУ завдали збитків ворогу на понад 1 млрд доларів

Бійці підрозділу "Альфа" Центру спеціальних операцій Служби безпеки України за минулий рік атакували дронами 5 російських аеродромів та знищили 15 одиниць ворожої авіатехніки, склади з пальним і боєприпасами на загальну суму в понад 1 млрд доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

У Службі опублікували відео підтвердження однієї зі своїх успішних операцій.

Там повідомили про знищення:

  • 11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31;
    • 3 гвинтокрилів: Мі-28, Мі-26, Мі-8;
      • 1 транспортного літака: Ан-26.

        Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу. Але для спецпризначенців "Альфи" Служби безпеки України відстань давно не має значення

        - йдеться в дописі.

        Нагадаємо

        Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у 2025 році за допомогою дронів Сили оборони України уразили майже 820 тисяч ворожих цілей, ліквідувавши понад 240 тисяч окупантів.

        Євген Устименко

