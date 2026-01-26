Сили оборони минулого року ліквідували 240 тис. окупантів за допомогою дронів - Федоров

Сили оборони у 2025 році за допомогою дронів уразили майже 820 тисяч ворожих цілей, зокрема понад 240 тисяч окупантів було ліквідовано. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає УНН.

Разом з Президентом відзначили найефективніші підрозділи, які заробили найбільше єБалів, а також виробників дронів, якими знищили найбільшу кількість росіян. Сучасна війна - це війна даних, швидкості й точних рішень - написав Федоров.

За його словами, Сили оборони у 2025 році за допомогою дронів уразили майже 820 тисяч ворожих цілей. Понад 240 тисяч окупантів ліквідовано. 62 тисячі вражень легкої техніки, 29 тисяч важкої техніки, 32 тисячі ударних та розвідувальних БпЛА.

Також він назвав топ-10 підрозділів, які набрали найбільшу кількість єБалів у системі Армія дронів.Бонус, а саме:

Птахи Мадяра;

Спецпідрозділ СБУ Альфа;

Група Лазаря;

Фенікс;

3 окрема штурмова бригада;

Ахіллес;

Рарог;

59 ОШБр БпС “Степові хижаки”;

NEMESIS;

Батальйон безпілотних систем 63 бригади.

Нагадаємо

За минулий рік українські дрони уразили 819 737 ворожих цілей, більшість з яких вітчизняного виробництва. У грудні Сили оборони знищили 35 тисяч російських окупантів за допомогою безпілотників.