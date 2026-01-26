$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 11285 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 13511 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 19830 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 20031 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 34302 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23969 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 46495 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22230 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41371 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Публікації
Ексклюзиви
Сили оборони минулого року ліквідували 240 тис. окупантів за допомогою дронів - Федоров

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Сили оборони України у 2025 році за допомогою дронів уразили майже 820 тисяч ворожих цілей, ліквідувавши понад 240 тисяч окупантів. Міністр оборони Михайло Федоров відзначив найефективніші підрозділи та виробників дронів.

Сили оборони минулого року ліквідували 240 тис. окупантів за допомогою дронів - Федоров

Сили оборони у 2025 році за допомогою дронів уразили майже 820 тисяч ворожих цілей, зокрема понад 240 тисяч окупантів було ліквідовано. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає УНН

Разом з Президентом відзначили найефективніші підрозділи, які заробили найбільше єБалів, а також виробників дронів, якими знищили найбільшу кількість росіян. Сучасна війна - це війна даних, швидкості й точних рішень 

- написав Федоров. 

За його словами, Сили оборони у 2025 році за допомогою дронів уразили майже 820 тисяч ворожих цілей. Понад 240 тисяч окупантів ліквідовано. 62 тисячі вражень легкої техніки, 29 тисяч важкої техніки, 32 тисячі ударних та розвідувальних БпЛА.

Також він назвав топ-10 підрозділів, які набрали найбільшу кількість єБалів у системі Армія дронів.Бонус, а саме: 

  • Птахи Мадяра;
    • Спецпідрозділ СБУ Альфа;
      • Група Лазаря;
        • Фенікс;
          • 3 окрема штурмова бригада;
            • Ахіллес;
              • Рарог;
                • 59 ОШБр БпС “Степові хижаки”;
                  • NEMESIS;
                    • Батальйон безпілотних систем 63 бригади.

                      Нагадаємо 

                      За минулий рік українські дрони уразили 819 737 ворожих цілей, більшість з яких вітчизняного виробництва. У грудні Сили оборони знищили 35 тисяч російських окупантів за допомогою безпілотників.

                      Павло Башинський

