Силы обороны в прошлом году ликвидировали 240 тыс. оккупантов с помощью дронов - Федоров

Силы обороны в 2025 году с помощью дронов поразили почти 820 тысяч вражеских целей, в том числе более 240 тысяч оккупантов были ликвидированы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

Вместе с Президентом отметили самые эффективные подразделения, которые заработали больше всего еБаллов, а также производителей дронов, которыми уничтожили наибольшее количество россиян. Современная война - это война данных, скорости и точных решений - написал Федоров.

По его словам, Силы обороны в 2025 году с помощью дронов поразили почти 820 тысяч вражеских целей. Более 240 тысяч оккупантов ликвидировано. 62 тысячи поражений легкой техники, 29 тысяч тяжелой техники, 32 тысячи ударных и разведывательных БпЛА.

Также он назвал топ-10 подразделений, набравших наибольшее количество еБаллов в системе Армия дронов.Бонус, а именно:

Птицы Мадяра;

Спецподразделение СБУ Альфа;

Группа Лазаря;

Феникс;

3 отдельная штурмовая бригада;

Ахиллес;

Рарог;

59 ОШБр БпС “Степные хищники”;

NEMESIS;

Батальон беспилотных систем 63 бригады.

Напомним

За прошлый год украинские дроны поразили 819 737 вражеских целей, большинство из которых отечественного производства. В декабре Силы обороны уничтожили 35 тысяч российских оккупантов с помощью беспилотников.