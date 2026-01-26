Силы обороны в прошлом году ликвидировали 240 тыс. оккупантов с помощью дронов - Федоров
Киев • УНН
Силы обороны Украины в 2025 году с помощью дронов поразили почти 820 тысяч вражеских целей, ликвидировав более 240 тысяч оккупантов. Министр обороны Михаил Федоров отметил самые эффективные подразделения и производителей дронов.
Вместе с Президентом отметили самые эффективные подразделения, которые заработали больше всего еБаллов, а также производителей дронов, которыми уничтожили наибольшее количество россиян. Современная война - это война данных, скорости и точных решений
По его словам, Силы обороны в 2025 году с помощью дронов поразили почти 820 тысяч вражеских целей. Более 240 тысяч оккупантов ликвидировано. 62 тысячи поражений легкой техники, 29 тысяч тяжелой техники, 32 тысячи ударных и разведывательных БпЛА.
Также он назвал топ-10 подразделений, набравших наибольшее количество еБаллов в системе Армия дронов.Бонус, а именно:
- Птицы Мадяра;
- Спецподразделение СБУ Альфа;
- Группа Лазаря;
- Феникс;
- 3 отдельная штурмовая бригада;
- Ахиллес;
- Рарог;
- 59 ОШБр БпС “Степные хищники”;
- NEMESIS;
- Батальон беспилотных систем 63 бригады.
Напомним
За прошлый год украинские дроны поразили 819 737 вражеских целей, большинство из которых отечественного производства. В декабре Силы обороны уничтожили 35 тысяч российских оккупантов с помощью беспилотников.