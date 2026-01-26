Силы обороны в прошлом году ликвидировали 240 тыс. оккупантов с помощью дронов - Федоров

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 3510 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 10912 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 13280 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 19552 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 19866 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 34132 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23928 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 46349 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22219 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41341 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 38889 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52 • 27624 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 12216 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59 • 19316 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 6596 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 2514 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 10912 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 34132 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 46349 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 38936 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 1858 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 5894 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 6648 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 12249 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 34549 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
ЧатГПТ

Силы обороны в прошлом году ликвидировали 240 тыс. оккупантов с помощью дронов - Федоров

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Силы обороны Украины в 2025 году с помощью дронов поразили почти 820 тысяч вражеских целей, ликвидировав более 240 тысяч оккупантов. Министр обороны Михаил Федоров отметил самые эффективные подразделения и производителей дронов.

Силы обороны в прошлом году ликвидировали 240 тыс. оккупантов с помощью дронов - Федоров

Силы обороны в 2025 году с помощью дронов поразили почти 820 тысяч вражеских целей, в том числе более 240 тысяч оккупантов были ликвидированы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН

Вместе с Президентом отметили самые эффективные подразделения, которые заработали больше всего еБаллов, а также производителей дронов, которыми уничтожили наибольшее количество россиян. Современная война - это война данных, скорости и точных решений 

- написал Федоров. 

По его словам, Силы обороны в 2025 году с помощью дронов поразили почти 820 тысяч вражеских целей. Более 240 тысяч оккупантов ликвидировано. 62 тысячи поражений легкой техники, 29 тысяч тяжелой техники, 32 тысячи ударных и разведывательных БпЛА.

Также он назвал топ-10 подразделений, набравших наибольшее количество еБаллов в системе Армия дронов.Бонус, а именно: 

  • Птицы Мадяра;
    • Спецподразделение СБУ Альфа;
      • Группа Лазаря;
        • Феникс;
          • 3 отдельная штурмовая бригада;
            • Ахиллес;
              • Рарог;
                • 59 ОШБр БпС “Степные хищники”;
                  • NEMESIS;
                    • Батальон беспилотных систем 63 бригады.

                      Напомним 

                      За прошлый год украинские дроны поразили 819 737 вражеских целей, большинство из которых отечественного производства. В декабре Силы обороны уничтожили 35 тысяч российских оккупантов с помощью беспилотников.

                      Павел Башинский

                      Война в УкраинеТехнологии
                      Техника
                      Мобилизация
                      Военное положение
                      Война в Украине
                      Михаил Федоров
                      Служба безопасности Украины