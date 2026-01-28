Уничтожено 15 единиц авиации рф на 5 аэродромах: бойцы "Альфы" СБУ нанесли ущерб врагу на более чем 1 млрд долларов

Бойцы подразделения "Альфа" Центра специальных операций Службы безопасности Украины за прошлый год атаковали дронами 5 российских аэродромов и уничтожили 15 единиц вражеской авиатехники, склады с горючим и боеприпасами на общую сумму более 1 млрд долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

В Службе опубликовали видеоподтверждение одной из своих успешных операций.

Там сообщили об уничтожении:

11 истребителей и бомбардировщиков: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31;

3 вертолетов: Ми-28, Ми-26, Ми-8;

1 транспортного самолета: Ан-26.

Враг привык безопасно чувствовать себя в глубоком тылу. Но для спецназовцев "Альфы" Службы безопасности Украины расстояние давно не имеет значения - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в 2025 году с помощью дронов Силы обороны Украины поразили почти 820 тысяч вражеских целей, ликвидировав более 240 тысяч оккупантов.