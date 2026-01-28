Уничтожено 15 единиц авиации рф на 5 аэродромах: бойцы "Альфы" СБУ нанесли ущерб врагу на более чем 1 млрд долларов
Киев • УНН
Бойцы подразделения "Альфа" СБУ атаковали 5 российских аэродромов, уничтожив 15 единиц авиатехники и склады на более чем 1 млрд долларов. Среди уничтоженного - истребители, бомбардировщики, вертолеты и транспортный самолет.
Бойцы подразделения "Альфа" Центра специальных операций Службы безопасности Украины за прошлый год атаковали дронами 5 российских аэродромов и уничтожили 15 единиц вражеской авиатехники, склады с горючим и боеприпасами на общую сумму более 1 млрд долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Подробности
В Службе опубликовали видеоподтверждение одной из своих успешных операций.
Там сообщили об уничтожении:
- 11 истребителей и
бомбардировщиков: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31;
- 3 вертолетов:
Ми-28, Ми-26, Ми-8;
- 1 транспортного самолета:
Ан-26.
Враг привык безопасно чувствовать себя в глубоком тылу. Но для спецназовцев "Альфы" Службы безопасности Украины расстояние давно не имеет значения
Напомним
Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в 2025 году с помощью дронов Силы обороны Украины поразили почти 820 тысяч вражеских целей, ликвидировав более 240 тысяч оккупантов.