Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
08:19 • 5718 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
03:48 • 15027 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 35926 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
27 января, 16:28 • 51606 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 40510 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
27 января, 15:20 • 59792 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31370 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
27 января, 13:14 • 58896 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25725 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
Уничтожено 15 единиц авиации рф на 5 аэродромах: бойцы "Альфы" СБУ нанесли ущерб врагу на более чем 1 млрд долларов

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Бойцы подразделения "Альфа" СБУ атаковали 5 российских аэродромов, уничтожив 15 единиц авиатехники и склады на более чем 1 млрд долларов. Среди уничтоженного - истребители, бомбардировщики, вертолеты и транспортный самолет.

Уничтожено 15 единиц авиации рф на 5 аэродромах: бойцы "Альфы" СБУ нанесли ущерб врагу на более чем 1 млрд долларов

Бойцы подразделения "Альфа" Центра специальных операций Службы безопасности Украины за прошлый год атаковали дронами 5 российских аэродромов и уничтожили 15 единиц вражеской авиатехники, склады с горючим и боеприпасами на общую сумму более 1 млрд долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

В Службе опубликовали видеоподтверждение одной из своих успешных операций.

Там сообщили об уничтожении:

  • 11 истребителей и бомбардировщиков: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31;
    • 3 вертолетов: Ми-28, Ми-26, Ми-8;
      • 1 транспортного самолета: Ан-26.

        Враг привык безопасно чувствовать себя в глубоком тылу. Но для спецназовцев "Альфы" Службы безопасности Украины расстояние давно не имеет значения

        - говорится в сообщении.

        Напомним

        Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в 2025 году с помощью дронов Силы обороны Украины поразили почти 820 тысяч вражеских целей, ликвидировав более 240 тысяч оккупантов.

        Евгений Устименко

